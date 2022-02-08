اليوم السابع
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هل الاحتفال بذكرى الإسراء والمعراج بدعة؟.. مفتى الجمهورية يحسم الجدل

الثلاثاء، 08 فبراير 2022 09:00 ص
هل الاحتفال بذكرى الإسراء والمعراج بدعة؟.. مفتى الجمهورية يحسم الجدل الإسراء والمعراج
كتب ــ لؤى على

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أجاب الدكتور شوقى علام، مفتى الجمهورية، عن سؤال، ما حكم الاحتفال بليلة الإسراء والمعراج في السابع والعشرين من شهر رجب؛ حيث يزعم بعض الناس أن الإسراء لم يحدث في ذلك الوقت، وأن ذلك بدعة، حيث أكد المفتى فى رده أن المشهور المعتمد من أقوال العلماء سلفًا وخلفًا وعليه عمل المسلمون أنَّ الإسراء والمعراج وقع في ليلة سبعٍ وعشرين من شهر رجبٍ الأصمِّ.
 
وتابع: فاحتفال المسلمين بهذه الذكرى في ذلك التاريخ بشتَّى أنواع الطاعات والقربات هو أمرٌ مشروعٌ ومستحب؛ فرحًا بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم وتعظيمًا لجنابه الشريف، وأما الأقوال التي تحرِّمُ على المسلمين احتفالهم بهذا الحدث العظيم فهي أقوالٌ فاسدةٌ وآراءٌ كاسدةٌ لم يُسبَقْ مبتدِعوها إليها، ولا يجوز الأخذ بها ولا التعويل عليها.

الاسراء والمعراج

دار الافتاء

مفتى الجمهورية

حكم الاحتفال بالاسراء

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