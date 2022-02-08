نصائح للعناية بصحة الفم للوقاية من الأمراض.. أهمها عدم الإفراط فى السكر

كتبت مروة هريدى

تشدد منظمة الصحة العالمية على أهمية الحفاظ على صحة الفم والأسنان والتى ترتبط بالعديد من الأمراض المزمنة فى حال إهمال العناية بها مثل السرطان وأمراض الجهاز التنفسي المزمنة وداء السكري، وفقًا لتقرير موقع "تايمز أوف انديا".

في عام 2017، عانى أكثر من 3.5 مليار شخص من أمراض الفم، بينما يعد سرطان اللثة وتجويف الفم من بين أكثر 20 نوعًا من أنواع السرطان شيوعًا في جميع أنحاء العالم، لذلك من المهم العناية بصحة الفم جيدًا لتفادى أى مشاكل صحية خطيرة.

فيما يلى.. نصائح فعالة للحفاظ على نظافة الفم والوقاية من الأمراض المرتبطة بها:

- استخدم معجون أسنان يحتوي على الفلورايد، مع الحرص على تنظيف الأسنان بالفرشاة مرتين يوميًا على الأقل.

- لا تنسى أن تغسل أسنانك بالفرشاة قبل الذهاب إلى الفراش، فهو أمر ضرورى للغاية للتخلص من بقايا الطعام العالقة فى الأسنان والفم وعدم ترك المجال للبكتيريا الضارة لتآكل مينا الأسنان خاصة اثناء النوم.

- استخدم فرشاة ناعمة عند تفريش أسنانك لتفادى حدوث أى نزيف فى اللثة.

- قم بتنظيف أسنانك بالخيط مرة يوميًا على الأقل خاصة قبل الذهاب إلى الفراش.

- لا تستهلك المزيد من السكر أو المنتجات السكرية التى تضر بصحة الفم والأسنان.

- قم بتضمين المزيد من الفواكه والخضروات في نظامك الغذائي للحفاظ على صحة أسنانك.

- تجنب التدخين الذى من شأنه أن يضر بصحة الفم والأسنان كما يسبب الرائحة الكريهة.

- احرص على مضغ العلكة الخالية من السكر، حيث ينتج عنها هذا اللعاب الذي يوقف تسوس الأسنان.

- احرص على الالتزام بخطة محددة للعناية بصحة أسنانك مع الخضوع للفحص الطبي بانتظام.