نجاح اقتصادى.. عائدات تاريخية لمصر من التصدير.. فيديو

كتب محمود العمرى

إنجازات كبرى يحققها الاقتصاد المصرى طول السنوات الماضية، وطفرات تاريخية في الصادرات المصرية، حيث تعتمد عدد كبير من الأسواق على المنتجات المصرية لتحل بديلًا للدول التي توقفت مصانعها نتيجة جائحة فيروس كورونا المستجد، بالإضافة إلى خطوات تحفيز الحكومة المصرية للتصدير وأبرزها برنامج رد الأعباء التصديرية.

وكشف تقرير لمؤسسة ماعت، أن مصر أصحبت خلال السنوات القليلة الماضية متفوقة في تصدير العديد من السلع الهامة بعد النجاح الكبير الذى تحقق من الاكتفاء الذاتي في العديد من السلع الغذائية والتجارية وهو ما يؤكد نجاح الدولة المصرية اقتصاديا.