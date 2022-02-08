نتيجة الشهادة الإعدادية 2022 .. تعليم المنوفية: تقدير كراسات الإجابة لطلاب الشهادة الإعدادية

المنوفية - محمد فتحى

نتيجة الشهادة الاعدادية 2022

تابعت اليوم الدكتورة أماني قرني مدير مديرية التربية والتعليم والتعليم الفني بالمنوفية ،انتظام سير أعمال تقدير درجات كراسات الإجابة لامتحانات نصف العام 2022 لطلاب الشهادة الإعدادية العامة، وذلك بمدرسة الإعدادية القديمة للبنين بشبين الكوم وذلك للاطمئنان على انتظام وانضباط العمل وفق التعليمات والإجراءات المتبعة، ومراعاة الدقة في التصحيح حرصا على حقوق الطلاب والتأكد تماما من تقدير كافة الإجابات التي حررها الطالب بكراسة الإجابة .

وخلال الجولة شددت مدير المديرية على عدم السماح لأي من العاملين داخل غرف تقدير الدرجات باستخدام المحمول، داخل الحجرات مؤكدة على ضرورة اتباع الإجراءات الاحترازية والوقائية لتفادي الإصابة بعدوى كورونا .



