نائب محافظ الجيزة يوجه بسرعة تنفيذ مشروعات الصرف والرصف بالبدرشين

كتب سيد الخلفاوى

أجرى إبراهيم الشهابى، نائب محافظ الجيزة للمراكز والمدن جولة تفقدية لمتابعة سير الأعمال بمشروعات مركز ومدينة البدرشين، يرافقه محمود شنب رئيس مركز ومدينة البدرشين ومسؤلى الجهاز التنفيذى لمياه الشرب والصرف الصحى وشركتى مياه الشرب والصرف الصحى بالجيزة وكهرباء جنوب القاهرة ومديرية الطرق بالمحافظة والشركات المنفذة للأعمال.

وتفقد نائب المحافظ مشروع محطتى رفع الصرف الصحى الرئيسية والفرعية بقرية الشوبك، حيث وجه نائب المحافظ بالالتزام بالمواعيد المتفق عليها وسرعة الانتهاء من الأعمال المتبقية الجارى تنفيذها فى الموعد المحدد حتى تتمكن شركة مياة الجيزة من توصيل وصلات الصرف الصحى للمنازل، بناء على تعليمات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة.

كما تفقد نائب المحافظ كفر زهران بنطاق الوحدة المحلية لقرية المرازيق لمتابعة الحالة العامة للنظافة والإشغالات داخل القرية، كما تابع نائب المحافظ ميدانيا أعمال التطوير والرصف بشوارع النيل السعيد والمحكمة القديمة وعباس عنانى وعمرو بن العاص بنطاق مدينة البدرشين لإيجاد السيولة المرورية داخل المدينة.

ووجه نائب المحافظ بإنجاز أعمال الرصف وفقا لمعايير الجودة ومراعاة المواصفات والاشتراطات الفنية فى عمليات الرصف.

ومن ناحية أخرى تفقد نائب المحافظ أعمال التوسعة والرصف بشارع 6 أكتوبر بنطاق مدينة أبوالنمرس، ووجه نائب المحافظ على دفع أعمال الرصف والتطوير وسرعة الانتهاء من الأعمال فى أقرب وقت ممكن مشددا على أهمية إنجاز أعمال الرصف وفقا لمعايير الجودة ومراعاة المواصفات والاشتراطات الفنية فى عمليات الرصف.