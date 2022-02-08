ميناء دمياط: رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بلغ 141593 طنا

دمياط معتز الشربينى

أصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط، بياناً قال فيه إن الميناء تعامل خلال الـ 24 ساعة الماضية مع 29 سفينة، منها السفينة ( ANKA SKY ) والتى ترفع علم فان واتو ويبلغ طولها 85 مترا وبعرض 13 مترا والمقرر لها أن تقوم بتحميل شحنة من نترات أمونيوم.

وقد بلغت حركة الصادر من البضائع العامة 21526 طن تشمل : 1596 طن رمل و13000 طن فوسفات و600 طن سماد و3400 طن بودرة جبس و 1730 طن بسلة و420 طن بطاطس و780 طن نترات.

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 47114 طن تشمل: 12142 طن قمح و 845 طن خشب زان و21763 طن حديد و2364 طن سلاج و10000 طن ذرة.

ينما بلغ اجمالى حركة الصادر من الحاويات 942 حاوية مكافئة تشمل : خضراوات ( بطاطا و بطاطس و ملوخية و خس و ورق عنب و خضار مجمد مشكل ) و حاصلات زراعية ( أعشاب و بصل و سمسم و برسيم و زيتون و كتان و لب و نعناع و ريحان و ليمون ) و فواكه ( برتقال و بلح و فراولة و يوسفي ) يتم تصديرها إلى كل من الامارات و السعودية و الأردن و الهند و سريلانكا و اندونيسيا و إيطاليا و امريكا و هولندا و سلوفينيا و اسبانيا و باكستان و اليونان و روسيا و هونج كونج و سنغافورة و كوريا الجنوبية وألمانيا، بينما بلغ عدد الحاويات الوارد 1146 حاوية مكافئة وعدد الحاويات الترانزيت 1910 حاوية مكافئة .

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء 141593 طنا، بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 132225 طنا .

كما غادر عدد 1 قطار بحمولة إجمالية 1290 طن قمح متجه إلى صوامع طنطا، وعدد 1 قطار مكون من 25 عربة بعد أن فرغ عدد 25 حاوية 40 قدم قادم من الإسكندرية، بينما بلغت حركة تداول الشاحنات 4463 شاحنة .