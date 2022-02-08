"ميرور": مطالب الإفراج عن 400 وثيقة تتعلق باتهام كريستيانو رونالدو بالاغتصاب

كتبت: نهال أبو السعود

كشفت صحيفة "ميرور" البريطانية، أن كريستيانو رونالدو نجم فريق مانشستر يونايتد الإنجليزى حاول منع نشر ملفات الشرطة الخاصة بقضية الاغتصاب التي رفعت ضده عام 2018 من قبل عارضة الأزياء الأمريكية السابقة، كاثرين مايورجا تتهم فيها رونالدو باغتصابها ليلة 12 يونيو عام 2009 داخل أحد الفنادق في لاس فيجاس الأمريكية.

ويرى الفريق القانوني لكريستيانو، أن المعلومات الخاصة باللاعب قد تم الحصول عليها بشكل غير قانوني عبر موقع "فوتبول ليكس" مما يعتبر انتهاكا لخصوصية رونالدو.

على الجانب الآخر، يتفق محامو مايورجا على أنه لا ينبغي نشر المعلومات حتى تقرر المحكمة ما إذا كانت تنتهك الحقوق القانونية للاعب ، لكنهم يعتقدون أن الوثائق المتبقية ، التي قيل إنها أكثر من 400 ، يجب الإفراج عنها لصحيفة نيويورك تايمز التي تحاول الحصول عليها.

وقالت الصحيفة إنه من المقرر أن يستمع القضاء لدفاع كلا الطرفين في المحكمة، يوم الثلاثاء المقبل، وذلك بعد تأجيل القضية في أكتوبر الماضي.

في نفس السياق، كتبت الصحافة الألمانية في وقت سابق، أن رونالدو توصل إلى تسوية مع مايورجا في عام 2010 مقابل حصولها على 375 ألف جنيه إسترليني، لكن الأخيرة تراجعت عن الاتفاق بناء على دعم مجموعات حقوقية ضد العنف الجنسي، وباتت الآن تسعى لكسب تعويض بقيمة 56 مليون إسترليني.

وذكرت في أكتوبر 2021، أن محكمة مدينة لاس فيجاس الأمريكية أصدرت حكمها بتبرئة كريستيانو رونالدو من تهمة اغتصاب، كما أدانت المحكمة الفريق القانوني للمدعية بسبب استناده على وثائق مسربة ومسروقة، وقال المحامون إنها اتصالات خاصة بين رونالدو ومحاميه.

من جانبه، صرح رونالدو عام 2018 بأنه لم يرتكب هذا الفعل على الإطلاق، مؤكدا أنه "لا يمكن أن يرتكب تلك الجريمة، كونها تأتي ضد ما يؤمن به من معتقدات ومبادئ".