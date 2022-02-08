موعد الإفطار وعدد ساعات الصيام طوال شهر رمضان لعام 1443 هجريا

يتساءل الكثير من المواطنين حول موعد شهر رمضان المعظم لعام 1443 هجريا، والذى يتبقى على أول أيامه حوالى 58 يوما، وذلك وفقا للحسابات الفلكية.

ويولد هلال شهر رمضان لعام 1443 هجريا مباشرة بعد حدوث الاقتران، وذلك يوم الجمعة 29 من شعبان لعام 1443 هجريا الموافق 1 أبريل عام 2022 وهو يوم الرؤية .

وفلكيا تكون غرة شهر رمضان المعظم 1443 يوم السبت 2 أبريل عام 2022، وبذلك يتبقى 58 يوما على الشهر المعظم .

وينشر "اليوم السابع" إمساكية شهر رمضان المعظم لعام 1443 هجريا الموافق 2022 ميلاديا لمدينة القاهرة ، والتى أعدتها الهيئة المصرية العامة للمساحة ، وعلى المقيمين خارجها مراعاة فروق التوقيت

- السبت 2 أبريل الموافق 1 رمضان

مدة ساعات الصوم 14 ساعة و 19 دقيقة، صلاة المغرب 6:14 ، العشاء 7:33 ، السحور 1:55، إمساك 3:55، الفجر 4:15، الشروق 5:43، الظهر 11:58، العصر 3:30 .

- الأحد 3 أبريل الموافق 2 رمضان

مدة ساعات الصوم 14 ساعة و 21 دقيقة، صلاة المغرب 6:15 ، العشاء 7:34 ، السحور 1:54، إمساك 3:54، الفجر 4:14، الشروق 5:42، الظهر 11:58، العصر 3:30 .

- الاثنين 4 أبريل الموافق 3 رمضان

مدة ساعات الصوم 14 ساعة و 23 دقيقة، صلاة المغرب 6:15 ، العشاء 7:34 ، السحور 1:52، إمساك 3:52، الفجر 4:12، الشروق 5:41، الظهر 11:58، العصر 3:30 .

- الثلاثاء 5 أبريل الموافق 4 رمضان

مدة ساعات الصوم 14 ساعة و 25 دقيقة، صلاة المغرب 6:16 ، العشاء 7:35 ، السحور 1:51، إمساك 3:51، الفجر 4:11، الشروق 5:40، الظهر 11:58، العصر 3:30 .

- الأربعاء 6 أبريل الموافق 5 رمضان

مدة ساعات الصوم 14 ساعة و 27 دقيقة، صلاة المغرب 6:17 ، العشاء 7:36 ، السحور 1:50، إمساك 3:50، الفجر 4:10، الشروق 5:39، الظهر 11:57، العصر 3:30 .

- الخميس 7 أبريل الموافق 6 رمضان

مدة ساعات الصوم 14 ساعة و 29 دقيقة، صلاة المغرب 6:17 ، العشاء 7:37 ، السحور 1:48، إمساك 3:48، الفجر 4:08، الشروق 5:37، الظهر 11:57، العصر 3:30 .

- الجمعة 8 أبريل الموافق 7 رمضان

مدة ساعات الصوم 14 ساعة و 31 دقيقة، صلاة المغرب 6:18 ، العشاء 7:37 ، السحور 1:47، إمساك 3:47، الفجر 4:07، الشروق 5:36، الظهر 11:57، العصر 3:30 .

- السبت 9 أبريل الموافق 8 رمضان

مدة ساعات الصوم 14 ساعة و 33 دقيقة، صلاة المغرب 6:18 ، العشاء 7:38 ، السحور 1:46، إمساك 3:46، الفجر 4:06، الشروق 5:35، الظهر 11:56، العصر 3:30 .

- الأحد 10 أبريل الموافق 9 رمضان

مدة ساعات الصوم 14 ساعة و 35 دقيقة، صلاة المغرب 6:19 ، العشاء 7:39 ، السحور 1:44، إمساك 3:44، الفجر 4:04، الشروق 5:34، الظهر 11:56، العصر 3:30 .

- الإثنين 11 أبريل الموافق 10 رمضان

مدة ساعات الصوم 14 ساعة و 37 دقيقة، صلاة المغرب 6:20 ، العشاء 7:40 ، السحور 1:43، إمساك 3:43، الفجر 4:03، الشروق 5:33، الظهر 11:56، العصر 3:30 .

- الثلاثاء 12 أبريل الموافق 11 رمضان

مدة ساعات الصوم 14 ساعة و 39 دقيقة، صلاة المغرب 6:20 ، العشاء 7:41 ، السحور 1:42، إمساك 3:42، الفجر 4:02، الشروق 5:32، الظهر 11:56، العصر 3:30 .

- الأربعاء 13 أبريل الموافق 12 رمضان

مدة ساعات الصوم 14 ساعة و 41 دقيقة، صلاة المغرب 6:21 ، العشاء 7:41 ، السحور 1:40، إمساك 3:40، الفجر 4:00، الشروق 5:30، الظهر 11:55، العصر 3:30 .

- الخميس 14 أبريل الموافق 13 رمضان

مدة ساعات الصوم 14 ساعة و 43 دقيقة، صلاة المغرب 6:22 ، العشاء 7:42 ، السحور 1:39، إمساك 3:39، الفجر 3:59، الشروق 5:29، الظهر 11:55، العصر 3:30 .

- الجمعة 15 أبريل الموافق 14 رمضان

مدة ساعات الصوم 14 ساعة و 45 دقيقة، صلاة المغرب 6:22 ، العشاء 7:43 ، السحور 1:38، إمساك 3:38، الفجر 3:58، الشروق 5:28، الظهر 11:55، العصر 3:30 .

- السبت 16 أبريل الموافق 15 رمضان

مدة ساعات الصوم 14 ساعة و 47 دقيقة، صلاة المغرب 6:23 ، العشاء 7:44 ، السحور 1:36، إمساك 3:36، الفجر 3:56، الشروق 5:27، الظهر 11:55، العصر 3:30 .

- الأحد 17 أبريل الموافق 16 رمضان

مدة ساعات الصوم 14 ساعة و 48 دقيقة، صلاة المغرب 6:23 ، العشاء 7:45 ، السحور 1:35، إمساك 3:35، الفجر 3:55، الشروق 5:26، الظهر 11:54، العصر 3:30 .

- الإثنين 18 أبريل الموافق 17 رمضان

مدة ساعات الصوم 14 ساعة و 50 دقيقة، صلاة المغرب 6:24 ، العشاء 7:45 ، السحور 1:34، إمساك 3:34، الفجر 3:54، الشروق 5:25، الظهر 11:54، العصر 3:30 .

- الثلاثاء 19 أبريل الموافق 18 رمضان

مدة ساعات الصوم 14 ساعة و 52 دقيقة، صلاة المغرب 6:25 ، العشاء 7:46 ، السحور 1:32، إمساك 3:32، الفجر 3:52، الشروق 5:24، الظهر 11:54، العصر 3:30 .

- الأربعاء 20 أبريل الموافق 19 رمضان

مدة ساعات الصوم 14 ساعة و 54 دقيقة، صلاة المغرب 6:25 ، العشاء 7:47 ، السحور 1:31، إمساك 3:31، الفجر 3:51، الشروق 5:23، الظهر 11:54، العصر 3:30 .

- الخميس 21 أبريل الموافق 20 رمضان

مدة ساعات الصوم 14 ساعة و 56 دقيقة، صلاة المغرب 6:26 ، العشاء 7:48 ، السحور 1:30، إمساك 3:30، الفجر 3:50، الشروق 5:22، الظهر 11:54، العصر 3:30 .

- الجمعة 22 أبريل الموافق 21 رمضان

مدة ساعات الصوم 14 ساعة و 58 دقيقة، صلاة المغرب 6:27 ، العشاء 7:49 ، السحور 1:28، إمساك 3:28، الفجر 3:48، الشروق 5:21، الظهر 11:53، العصر 3:29 .

- السبت 23 أبريل الموافق 22 رمضان

مدة ساعات الصوم 15 ساعة، صلاة المغرب 6:27 ، العشاء 7:50 ، السحور 1:27، إمساك 3:27، الفجر 3:47، الشروق 5:20، الظهر 11:53، العصر 3:29 .

- الأحد 24 أبريل الموافق 23 رمضان

مدة ساعات الصوم 15 ساعة ودقيقتين، صلاة المغرب 6:28 ، العشاء 7:51 ، السحور 1:26، إمساك 3:26، الفجر 3:46، الشروق 5:19، الظهر 11:53، العصر 3:29 .

- الإثنين 25 أبريل الموافق 24 رمضان

مدة ساعات الصوم 15 ساعة و 4 دقائق ، صلاة المغرب 6:28 ، العشاء 7:51 ، السحور 1:25، إمساك 3:25، الفجر 3:45، الشروق 5:18، الظهر 11:53، العصر 3:29 .

- الثلاثاء 26 أبريل الموافق 25 رمضان

مدة ساعات الصوم 15 ساعة و 6 دقائق ، صلاة المغرب 6:29 ، العشاء 7:52 ، السحور 1:23، إمساك 3:23، الفجر 3:43، الشروق 5:17، الظهر 11:53، العصر 3:29 .

- الأربعاء 27 أبريل الموافق 26 رمضان

مدة ساعات الصوم 15 ساعة و 8 دقائق ، صلاة المغرب 6:30 ، العشاء 7:53 ، السحور 1:22، إمساك 3:22، الفجر 3:42، الشروق 5:16، الظهر 11:53، العصر 3:29 .

- الخميس 28 أبريل الموافق 27 رمضان

مدة ساعات الصوم 15 ساعة و 10 دقائق ، صلاة المغرب 6:30 ، العشاء 7:54 ، السحور 1:21، إمساك 3:21، الفجر 3:41، الشروق 5:15، الظهر 11:52، العصر 3:29 .

- الجمعة 29 أبريل الموافق 28 رمضان

مدة ساعات الصوم 15 ساعة و 11 دقائق ، صلاة المغرب 6:31 ، العشاء 7:55 ، السحور 1:20، إمساك 3:20، الفجر 3:40، الشروق 5:14، الظهر 11:52، العصر 3:29 .

- السبت 30 أبريل الموافق 29 رمضان

مدة ساعات الصوم 15 ساعة و 13 دقائق ، صلاة المغرب 6:32 ، العشاء 7:56 ، السحور 1:18، إمساك 3:18، الفجر 3:38، الشروق 5:13، الظهر 11:52، العصر 3:29 .

- الأحد 1 مايو الموافق 30 رمضان

مدة ساعات الصوم 15 ساعة و 15 دقائق ، صلاة المغرب 6:32 ، العشاء 7:57 ، السحور 1:17، إمساك 3:17، الفجر 3:37، الشروق 5:12، الظهر 11:52، العصر 3:29 .