منتخب الأقصر للصم لكرة السلة فتيات يستعد للدورى فى نسخته الـ2 بالإسكندرية.. صور

الأقصر - أحمد مرعى

يستعد منتخب محافظة الأقصر للصم لكرة السلة من الفتيات، حالياً لفعاليات مسابقة النسخة الثانية من دورى الصم للبناء فى المدينة الشبابية فى أبى قير بمحافظة الإسكندرية، حيث يتم تلقى التدريبات اليومية للمنتخب فى ملعب المدينة الشبابية بمدينة الطود، بإشراف ومتابعة من صلاح رشوان مدير عام مديرية الشباب والرياضة بمحافظة الأقصر.

ويأتي ذلك المجهود الكبير لمنتخب محافظة الأقصر للصم لكرة السلة من الفتيات، لتحقيق حلم جديد لأبطال ذوي الإحتياجات الخاصة بعد النجاح الذي حققه الأبطال من ذوي الاحتياجات الخاصة بفريق الكرة الطائرة جلوس فى نادى الإرادة والتحدى بمحافظة الأقصر، بالوصول للدورى الممتاز لكرة الطائرة لذوى الاحتياجات الخاصة، وهو ما تحقق أخيراً وصعد الأبطال للدورى الممتاز رسمياً كأول فريق لعبة جماعية فى تاريخ الأقصر يصعد للدورى الممتاز.

وفى العام الماضي أعلنت مديرية الشباب والرياضة بالإسكندرية بقيادة الدكتورة صفاء الشريف، وكيل الوزارة، اليوم الخميس، عن تتويج منتخب الإسكندرية للصم بدوري مراكز الشباب للصم في نسخته الرابعة المنفذ بالمركز الأوليمبي بالمعادى، وذلك بعد الفوز على منتخب أسيوط بهدفين دون مقابل، الذي تنظمه وزارة الشباب والرياضة ممثله فى الإدارة المركزية لمراكز الشباب والإدارة المركزية لشؤون الوزير "مكتب ذوي القدرات والهمم" دورى مراكز الشباب لكره القدم للصم النسخة الرابعة، تحت رعاية الدكتور اشرف صبحى وزير الشباب والرياضة.

وكان قد افتتح صلاح رشوان مدير عام مديرية الشباب والرياضة بمحافظة الأقصر، نادى ذوى الهمم بمركز ومدينة إسنا وذلك على هامش الاحتفال باليوم العالمى للأشخاص ذوى الهمم، وذلك للمساهمة فى توفير الدعم اللازم لذوى الإحتياجات الخاصة جنوب الأقصر بدعم من وزارة الشباب والرياضة بقيادة الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة.

وحضر افتتاح النادى الجديد لذوى الهمم بإسنا، كل من زينب السلامى عضو مجلس النواب عن دائرة اسنا وعضو لجنة الأشخاص ذوى الهمم بمجلس النواب، ونجلاء باخوم عضو مجلس النواب بمحافظة قنا وعضو لجنة الأشخاص ذوى الهمم بمجلس النواب، ومحمد يوسف وكيل وزارة التضامن الاجتماعية بالأقصر، والعمدة حمادة النوبى رئيس لجنة المصالحات بالأقصر، ويوسف محمد يوسف رئيس قسم التربية الخاصة بمديرية التربية والتعليم، وخليل محمد خليل مدير مدرسة التربية الفكرية، والشيخ حسن الأمير مدير أوقاف إسنا، وبحضور عدد من مديرى الإدارات المركزية والفرعية بالمديرية، وعبد الرؤوف قطم مدير إدارة شباب إسنا وبعض العاملين بالإدارة.



منتخب الأقصر للصم لكرة السلة فتيات يستعد للدورى



منتخب الأقصر للصم لكرة السلة فتيات يستعد للدورى



منتخب الأقصر للصم لكرة السلة فتيات يستعد للدورى



منتخب الأقصر للصم لكرة السلة فتيات يستعد للدورى