مكتبة الإسكندرية تفتتح معرض محمد حسنين هيكل بـ400 كتاب من إصداراته و مقتنياته الشخصية.. الفقى: ظاهرة لا تتكرر كثيرًا فهو جمع بين أن يكون أديبا روائيا وسياسيا.. وزوجته: هيكل جزء من التراث الصحفى المصرى والعربى

الإسكندرية جاكلين منير

افتتح الدكتور مصطفى الفقي، مدير مكتبة الإسكندرية، اليوم الثلاثاء، معرض "محمد حسنين هيكل.. رحلة حياة"، بمبنى المكتبة الرئيسي، بحضور هدايت تيمور، حرم الراحل الكبير محمد حسنين هيكل، وأسرته ولفيف من الشخصيات العامة الإعلامية والسياسية، وذلك ضمن مشروعات المكتبة المستمرة لتوثيق تراث الأعلام المصرية.

أكد الدكتور مصطفى الفقي؛ أن الأستاذ هيكل ظاهرة لا تتكرر كثيرًا، فهو جمع بين أن يكون أديب روائى وسياسى محنك ومفكر استراتيجي، وحمل من سمات العباقرة الكثير، مضيفًا "كان بالنسبة لى مدرسة، وقد كانت ثقافتنا السياسية مستمدة من مقالة فى جريدة الأهرام "بصراحة".

وأوضح "الفقي" أن تاريخ "هيكل" ارتبط بشخصيات كثيرة، بدأت من قبل ثورة 23 يوليو، وبعد الثورة إلتقى بكل رؤساء مصر، واستمعوا إليه وتحاوروا معه، وهو ما لم يتاح لأى كاتب فى المنطقة العربية، وذلك لما لديه من قدرة على فهم الأشياء والأشخاص وتحليل عميق وفهم ما وراء السطور وشجاعة وطنية.

وأشار "الفقي" إلى اعتزاز مكتبة الإسكندرية باستقبال مقتنيات هيكل، تم نقل مكتبته الشخصية إلى داخل مكتبة الإسكندرية، وقام فريق عمل من المكتبة بعمل محاكاة لوضع الكتب والمكتبة كما هى الأجواء بشقته فى الدقي، وتدشين أول معرض وثائقى للراحل، فهو شخصية سوف تظل فى الذاكرة طويلاً، قائلا "المكتبة تعتبر هيكل مازال حيًا حتى الآن".

فيما عبرت هدايت تيمور؛ عن سعادتها وأسرة "هيكل" على إقامة المعرض، الذى تم بجهد كبير من مكتبة الإسكندرية، مؤكدة أن يوم افتتاحه له امتداد تاريخى بالنسبة للأسرة والتاريخى الصحفى للكاتب الراحل، الممتد على مدار 80 عام منذ بداية مشواره.

وأشارت "تيمور" إلى أن تراث "هيكل" هو جزء من التراث الصحفى المصرى والعربى وأصبح بعهدة المكتبة الأن، ليستقبل زواره كما كان دائما فى حياته، وبين أيادى جمهوره العربي، مضيفة أن أوراق عمله على مدار السنوات هى جزء من تاريخ مصر التى شهد عليها الراحل.

يذكر أن المؤتمر الخاص بالمعرض شهد فى بدايته عرض فيلمًا تسجيليًا مدته أربعة دقائق حول الكاتب الراحل ومحتويات المعرض، وعقب ذلك افتتح المعرض وتجول الحاضرين به للتعرف على محتوياته.

يضم المعرض حوالى 400 كتاب تشمل إصداراته فى طبعاتها المختلفة، ومجموعة من متعلقات الصحفى الكبير الشخصية، بالإضافة إلى مجموعة هامة من مقتنيات الراحل تتضمن عدد من الخرائط التاريخية النادرة لمصر، وبعض الوثائق المكتوبة بخط يد الرئيس الراحل جمال عبد الناصر وعدد من مسودات كتب هيكل، ومسودات عموده الشهير بالأهرام "بصراحة" بخط يده.

كما يضم المعرض أيضا مجموعة من أهم أوراق هيكل الشخصية ومنها شهادة ميلاده، وبطاقته العائلية، وشهادة إتمامه للمرحلة التعليم الابتدائي، ونسخة ضوئية من وصيته مكتوبة بخط يده، ومجموعة من جوزات سفره الدبلوماسية والشخصية، كما يُضم المعرض مجموعة من متعلقات الصحفى الكبير الشخصية مثل: ساعة يده، وخاتمه، ومجموعة من أقلامه ونياشينه. بالإضافة إلى عدد من البورتريهات الخاصة به، ومجموعة من الكاريكاتيريات الصحفية التى رسمها أبرز فنانى الكاريكاتير له.

كما يحتوى المعرض على مجموعة هامة من مقتنيات الراحل تتضمن عدد من الخرائط التاريخية النادرة لمصر، وبعض الوثائق المكتوبة بخط يد الرئيس الراحل جمال عبد الناصر وعدد من مسودات كتب هيكل، ومسودات عموده الشهير بالأهرام "بصراحة" بخط يده.

بالإضافة إلى عدد من الخناجر التاريخية، ومجموعة من أندر صوره؛ حيث تم نقل جدار الذكريات الخاص بلقاءات الصحفى الكبير مع مجموعة من أبرز الشخصيات العالمية، مثل: جيفارا، وتيتو، والخميني، وخروتشوف، وسارتر، سيمون دى بوفوار، وأنديرا غاندي، وياسر عرفات، وغيرهم من الشخصيات العالمية بجانب مجموعة من صوره مع الرؤساء جمال عبد الناصر وأنور السادات، ومن لقاءاته مع شخصيات مثل: أم كلثوم، ومحمود فوزي، وتوفيق الحكيم، وعبد الحليم حافظ.. وغيرهم.