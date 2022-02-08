اليوم السابع
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الثلاثاء، 08 فبراير 2022 02:35 ص
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مفتي لبنان: الوضع فى البلاد دقيق وصعب وهناك حاجة للحكمة

الثلاثاء، 08 فبراير 2022 02:05 ص
مفتي لبنان: الوضع فى البلاد دقيق وصعب وهناك حاجة للحكمة مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبداللطيف دريان
وكالات

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أكد مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبداللطيف دريان أن الوضع في لبنان دقيق وصعب للغاية، داعيا للتحلي بالحكمة ومعالجة الأمور بالتعاون والتشاور ووحدة الصف ولم الشمل في ظل الظروف المصيرية التي يمر بها لبنان.
 
وقال الشيخ دريان -في تصريحات صحفية إن لبنان أمام استحقاق انتخابي نيابي يتطلب الكثير من الوعي والتبصر والعمل على إنجازه لإنجاحه لتحقيق ما يريده الناس بكل حضارة ورقي واتزان.
 
وشدد على أن دار الفتوى كانت وستبقى قائمة بدورها الديني والوطني التوحيدي الذي يحفظ كيان لبنان وحقوق أبنائه، مؤكدا أن دار الفتوى مع مطالب الشعب ضمن الأطر والقوانين التي تحفظ البلد من التراجع والانهيار.

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مفتى لبنان

الاوضاع فى لبنان

عبداللطيف دريان

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