اليوم السابع
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معهد الدراسات المسيحية بالكنيسة الأرثوذكسية ينظم سيمنار عن سفر الرؤيا

الثلاثاء، 08 فبراير 2022 04:55 م
معهد الدراسات المسيحية بالكنيسة الأرثوذكسية ينظم سيمنار عن سفر الرؤيا معهد الدراسات المسيحية
كتب: محمد الأحمدى

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نظم معهد الأنبا أثناسيوس للدراسات المسيحية، التابع لإيبارشية ببا والفشن للأقباط الأرثوذكس أمس السيمنار الرابع، للمعهد، الذى ناقش عدد من المحاور الخاصة بسفر الرؤيا، بحضور الأنبا إسطفانوس أسقف الإيبارشية.

وجرى خلال السيمينار عرض عدد من الأوراق البحثية، إلى جانب محاضرة حملت عنوان "الدينونة والأزمنة الأخيرة عند الآباء الأقباط" ألقاها الباحث الإكليريكى موريس وهيب مدرس مادة اللاهوت العقيدى بإكليريكية الأنبا رويس، ومدرس الأدب القبطى بالمعهد.

وفى سياق متصل، تبدأ الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، الاثنين 14 فبراير الجارى، صوم يونان  والمعروف بـ"صوم نينوى"، والذى يمتد لمدة 3 أيام وذلك تشبهَا يونان النبى.

ويعتبر صوم يونان صوما من الدرجة الأولى يمتنع فيه الأقباط عن تناول الأسماك والمأكولات الحيوانية، ويسبق هذا الصوم صوم القيامة بـ15 يومًا، ويعرف فطر يونان بـ "فصح يونان"، وهو اصطلاح كنسى لا يستخدم إلا لعيد القيامة الذى يعرف باسم عيد الفصح.

وتنظر الكنيسة إلى قصة يونان على أنها رمز لقصة المسيح وتبدأ صلوات القداس الإلهى فى صوم نينوى ظهرًا، وتصلى فيه صلوات المزامير السادسة والتاسعة والثالثة، والثانية عشرة.

ودخل هذا الصوم إلى الكنيسة القبطية فى أيام البابا إبرام بن زرعة السريانى بين عامى 976- 979 البطريرك الـ62 فى القرن العاشر. 

سيمنار عن سفر الرؤيا
سيمنار عن سفر الرؤيا

الكنيسه الارثوذكسيه

البابا تواضروس الثانى

سفر الرؤيا

معهد الدراسات المسيحيه

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