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مطار مرسى علم الدولى يستقبل 6 رحلات دولية بينها رحلتان من بولندا

الثلاثاء، 08 فبراير 2022 06:00 ص
مطار مرسى علم الدولى يستقبل 6 رحلات دولية بينها رحلتان من بولندا مطار مرسى علم
البحر الأحمر - عماد عرفة

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يستقبل مطار مرسى علم الدولى، اليوم الثلاثاء، 6 رحلات طيران دولية قادمة من عدة مطارات مختلفة، ضمن الـ 51 رحلة طيران، التى من المقرر أن يستقبلها المطار خلال الأسبوع الجارى.

 

وتبين من جداول رحلات الطيران اليوم وصول رحلتين من بولندا ورحلتين من المطارات الاوكرانية، وأخرى من بلجيكا، ورحلة من المانيا، وتقوم الأجهزة المختصة بالمطار باتخاذ الاجراءات الاحترازية على الركاب الوافدين

 

كانت كشفت جداول رحلات الطيران الوافدة لمطار مرسى علم الدولى خلال الأسبوع الجارى وصول 51 رحلة طيران دولية قادمة من عدة دول مختلفة، على رأسها الدول الأوربية.

 

وأكدت جداول رحلات الطيران خلال الأسبوع وصول رحلات من 8 دول أوروبية، من بين 51 رحلة طيران 3 رحلات داخلية، حيث تصل رحلتين من المطارات البلجيكية، و3 رحلات من هولندا، و3 من ايطاليا.

 

كما تصل من ألمانيا 7 رحلات طيران خلال الأسبوع، و4 رحلات من التشيك، و15 رحلة من بولندا، و12 رحلة من أوكرانيا، ورحلة من سويسرا و3 رحلات تابعة لشركة مصر للطيران.

 

 

 


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