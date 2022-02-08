مصر الرقمية.. محافظ بورسعيد يتابع سير العمل بمركز بورفؤاد التموينى المطور

بورسعيد - محمد عزام

تابع اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، اليوم، سير العمل داخل مركز بورفؤاد التمويني النموذجي المطور، وذلك للاطلاع على مستوى الخدمة المقدمة وكفاءتها، رافقه خلالها اللواء محمد عامر رئيس مجلس مدينة بورفؤاد والمهندس ناصر ثابت وكيل وزارة التموين بالمحافظة.

وتفقد محافظ بورسعيد، أقسام المركز، مستمعا إلى آخر تطورات العمل في المركز، والذي تم تطويره وفقاً لأحدث النظم التكنولوجية والرقمية في مجال الخدمات التموينية ضمن المراكز التي تم إنشاؤها وتطويرها بالتعاون بين وزارة التموين والتجارة الداخلية ومحافظة بورسعيد.

وأشار محافظ بورسعيد، إلى الخدمات التي سوف تقدم بالمركز وآلية العمل، مؤكدا أن بورسعيد حققت طفرة في مجال تقديم الخدمات التموينية للمواطنين، موجهاً باستمرار تحسين وتطوير الخدمات وسرعة تقديمها والحرص على التواصل الدائم والفعال مع المواطن.



المحافظ في المركز



المحافظ في المركز (1)



المحافظ داخل المركز التكنولوجي



المحافظ داخل المركز التكنولوجي (1)