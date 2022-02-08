مصرع شخص وإصابة آخر فى حادث تصادم دراجة نارية بملاكى بطريق دسوق

كفر الشيخ- محمد سليمان

لقى شخص مصرعه وأصيب آخر فى حادث تصادم بين دراجة نارية وملاكى بطريق دسوق السالمية، ونقلت سيارات الإسعاف جثمان المتوفى لمشرحة مستشفى دسوق العام، والمصاب لاستقبال المستشفى، لتلقي الإسعافات اللازمة.

وتلقى اللواء أشرف صلاح، مدير أمن كفر الشيخ، إخطاراً من اللواء خالد المحمدي، مدير إدارة البحث الجنائي بالمديرية، إشارة بوقوع حادث تصادم بين دراجة نارية وملاكي طريق دسوق السالمية، وتبين مصرع شخص وإصابة آخر، وجرى نقل جثمان المتوفي والمصاب لمستشفى دسوق العام.

وتبين من دفاتراستقبال مستشفى دسوق العام مصرع مسعود يوسف مسعود، 38 سنة، من قرية كفر السودان، ومحمد كمال فتحي، 30 سنه دسو، مصاب بكدمات متفرقة بالجسم وحالته مستقرة، وتحرر محضر بالواقعة.