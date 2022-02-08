اليوم السابع
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مصرع سيدة وإصابة زوجها إثر حريق شقة سكنية فى مدينة 6 أكتوبر

الثلاثاء، 08 فبراير 2022 11:26 ص
مصرع سيدة وإصابة زوجها إثر حريق شقة سكنية فى مدينة 6 أكتوبر حريق شقة
كتب عبد الرحمن سيد

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لقيت سيدة مصرعها وأصيب زوجها إثر حريق شقة سكنية بعمارات الإسكان الاجتماعي بمدينة السادس من أكتوبر، وانتقل رجال الحماية المدنية، الي المكان وتمكنوا من السيطرة علي الحريق، بعدما انتقلت سيارات الإطفاء للمنطقة، فيما نقلت سيارة اسعاف المتوفية والمصاب الي المستشفي.

تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة، بلاغا يفيد بنشوب حريق داخل شقة سكنية فى مدينة السادس من أكتوبر، وتم الدفع بـ 3 سيارات إطفاء لمكان الحريق، وتم فرض كردون أمني بمحيط الحريق لمحاصرته ومن امتداده وتمت السيطرة عليه ، وتمت عملية الإخماد.


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