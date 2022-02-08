مشاجرة بين 10 أشخاص فى الطالبية بسبب ركنة توك توك

كتب بهجت أبو ضيف

شهدت منطقة الطالبية بمحافظة الجيزة مشاجرة بين 10 أشخاص، بسبب خلاف على ركن توك توك أمام جراج، وتبادل الطرفان الاعتداء، مما أسفر عن إصابة عدد منهم، وألقى رجال المباحث القبض على المتهمين، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق.

تلقى الرائد محمد نجيب رئيس مباحث قسم شرطة الطالبية بلاغا يفيد نشوب مشاجرة بين عدد من الأشخاص، وانتقل على الفور وبصحبته قوة أمنية إلى محل الواقعة، وتبين أن مشاجرة نشبت بين 10 أشخاص، بسبب خلاف على ركن توك توك أمام جراج.

وألقى رجال المباحث بإشراف المقدم محمد الجوهري وكيل فرقة المباحث القبض على المتهمين، وبمواجهتهم اعترفوا أمام العميد أحمد الوتيدي رئيس مباحث قطاع غرب الجيزة، أن سبب المشاجرة، نشوب مشادة كلامية بين سائق توك توك، وحارس جراج، بسبب ركن السائق التوك توك الخاص به أمام الجراج، وتطورت المشادة الكلامية إلى مشاجرة، استعان كل منهما بأصدقائه، وتبادلوا الاعتداء، مما أسفر عن إصابة عدد منهم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.