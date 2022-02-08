اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 08 فبراير 2022 01:04 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عربية

مسئول سعودي يبحث القضايا الإقليمية مع مساعدة وزير الخارجية الأمريكي

الثلاثاء، 08 فبراير 2022 12:00 ص
مسئول سعودي يبحث القضايا الإقليمية مع مساعدة وزير الخارجية الأمريكي مسئول سعودي يبحث القضايا الإقليمية مع مساعدة وزير الخارجية الأمريكي
وكالات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

بحث وزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية عادل الجبير ، مع يائيل ليمبرت، مساعدة وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الشرق الأدنى، القضايا الإقليمية وتعزيز الجهود الدبلوماسية لحل الأزمة اليمنية.

وقالت وزارة الخارجية الأمريكية في تغريدة عبر "تويتر" إن "ليمبرت التقت اليوم بوزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية عادل الجبير لمناقشة القضايا الإقليمية، بما في ذلك لبنان، والتعاون لتعزيز الجهود المتعددة الأطراف من أجل حل دبلوماسي سلمي للصراع في اليمن".

وأعلنت الخارجية الأمريكية قبل أيام أن ليمبرت ستزور الأردن والمملكة العربية السعودية والكويت والبحرين في الفترة من 3 إلى 11 فبراير، حيث ستلتقي بكبار المسؤولين لمناقشة الأمن الإقليمي والقضايا الثنائية، كما ستلتقي بقادة المجتمع المدني.


وزير الخارجية الأمريكي

امريكا

السعودية

اخبار السعودية

اليمن

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة