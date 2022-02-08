مسؤول ليبي يطلع السفير المصرى على مستجدات توحيد مصرف ليبيا المركزى

كتب : أحمد جمعة

استقبل محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق عمر الكبير، في مكتبه بمقر المصرف في العاصمة طرابلس، اليوم الثلاثاء، القائم بالأعمال المصري لدى ليبيا، السفير تامر مصطفى.

وقال مصرف ليبيا المركزي إن لقاء الكبير والقائم بالأعمال المصري جرت خلاله مناقشة عديد القضايا ذات الاهتمام المشترك والاطلاع على آخر مستجدات مشروع توحيد مصرف ليبيا المركزي، وشروع الشركات المصرية للعمل في ليبيا.

وبدأت عملية توحيد المصرف المركزي بشكل فعلي في 6 ديسمبر 2021، وتوافق محافظ المصرف الصديق الكبير ونائبه علي الحبري على مسارات العمل، والفرق الفنية المعنية بتنفيذ عملية التوحيد، بحسب بيان صادر عن المصرف.

وأكد الكبير والحبري التزامهما بمواصلة التقدم لتحقيق الأهداف المرجوة من توحيد المصرف. وذلك بعدما ناقشا مراحل التوحيد وفق خارطة الطريق المقترحة من قبل شركة الخدمات المالية الدولية «ديلويت» إبان إنجاز عملية المراجعة المالية الدولية للمصرف المركزي في شهر يوليو 2021.