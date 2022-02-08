مدينة الطود تستكمل العمل فى مشروعات الصرف والحفر لتركيب خطوط الانحدار.. صور

وأضاف رئيس مركز ومدينة الطود، لـ"اليوم السابع"، أنه يتابع أولاً بأول العمل فى المشروع، حيث يتم متابعة استكمال أعمال الحفر لتركيب خطوط الإنحدار الفرعية بمناطق نجع الحسينات ونجع أبو النور، ويجري التجهيز لربطها بالخطوط الرئيسية للمحطة رقم 2 بنجع العمدة، كما تابع أعمال عمل بلدورات بطريق ترعة السلامة البحرية تجهيزاً لرصفها بطول 5 كيلو متر بدايًة من طريق المدينة الشبابية بمدخل الطود حتى طريق المصلب بالعديسات بحري، والتي تعد ضمن الطرق البديلة لطريق مدينة الطود الدائري .

وأوضح الدكتور محمد محمود رزق، أنه يتابع يومياً أعمال تغطية مسقي جانبي مدخل طريق ترعة السلامية البحرية بعد الإنتهاء من تطهيره وصب قاعدة خرسانية بارضية المسقي، وكذلك تركيب مواسير وجلب وتغطيتها بالتربة، وذلك لتوسعة الطريق المؤديه الي ترعةالسلاميه، كما يتم متابعة تبطين وتتبيش الجانبي الأيمن والأيسر لترعة الكلابية بطول 140 مترا جانب أيمن غربي الترعة، و70 مترا جانب أيسر شرقي الترعة.

وفى نفس السياق تشهد مدينة الطود شرق محافظة الأقصر بقيادة الدكتور محمد محمود رزق رئيس المدينة، أعمال تطوير الجانب الغربى لترعة الكلابية بطول 140 مترا شمال كوبري مدخل مدينة الطود، ضمن أعمال الخطة الاستثمارية للوحدة المحلية لمركز ومدينة الطود.

ومن جانبه يقول الدكتور محمد رزق رئيس مركز ومدينة الطود، أن عملية التطوير تشمل تبطين وتتبيش الجانب الغربى من ترعة الكلابية شمال الكوبرى بطول 140 مترا وأيضا تبطين 70 مترا من الجانب الشرقى جنوب الكوبرى، حيث سبق وجرى تطوير الجانب الشرقي شمال الكوبري بطول 140 مترا فى خطة العام السابق للوحدة المحلية لمركز ومدينة الطود، وينفذ العمل بالمشروع بإشراف كل من المهندس صالح إبراهيم أحمد مدير عام الرى بقنا والأقصر، والمهندس محمد حسين على مدير هندسة رى الأقصر، وسعدى حسين مدني مسؤول هندسة رى الأقصر بالطود، وذلك بتوجيهات من محافظ الأقصر المستشار مصطفى ألهم، للارتقاء بالمظهر الجمالى والحضارى وبما يليق بمدخل مدينة الطود واستكمالا لتجميل حديقة الشهيد عبدالمنعم رياض المجاورة بمدخل المدينة.



مدينة الطود تستكمل العمل فى مشروعات الصرف الصحى (1)



مدينة الطود تستكمل العمل فى مشروعات الصرف الصحى (2)



مدينة الطود تستكمل العمل فى مشروعات الصرف الصحى (3)



مدينة الطود تستكمل العمل فى مشروعات الصرف الصحى (4)



مدينة الطود تستكمل العمل فى مشروعات الصرف الصحى (5)



مدينة الطود تستكمل العمل فى مشروعات الصرف الصحى (6)