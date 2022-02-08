محافظ قنا يترأس لجنة اختيار المرشحين للوظائف القيادية

قنا: صابر سعيد

ترأس اللواء أشرف الداودى محافظ قنا اللجنة الدائمة لاختيار المرشحين لمنصب مدير عام التعليم العام بمديرية التربية والتعليم، بعضوية كل من حازم عمر نائب المحافظ، والمهندس نبيل الطيبى السكرتير العام للمحافظة، والدكتور صبرى خالد وكيل وزارة التربية والتعليم، وناجى صلاح، مدير عام مديرية التنظيم والإدارة، وهبة القاضى أستاذ اللغة الإنجليزية بجامعة جنوب الوادى، وحمدى حسين المدير المالى والإدارى بديوان عام المحافظة، وأحمد أبو المجد، مدير ادارة الشئون القانونية، وأحمد عبد العاطي، مدير ادارة الموارد البشرية، وصالح الخطيب، مدير الشئون الإدارية بالمحافظة .

وأوضح محافظ قنا أنه تقدم للاختبارات 31 مرشحا، مؤكدًا أن الاختيار بين المتقدمين يتم طبقًا للمعايير والشروط التى تسمح بوجود عناصر مؤهلة لشغل الوظيفة لتطوير أداء العمل فضلا عن التعرف على الإمكانيات البشرية لكل متقدم والإنجازات التى حققها والمؤهلات الحاصل عليها ومدى إلمامه بالقواعد العامة للحاسب الآلى وكذلك تقارير تقييم الأداء والتعرف على المقترح التطويرى للنهوض بالمنظومة التى سوف يعمل بها.

وأضاف الداودى أن اللجنة وجهت عددا من الأسئلة للمتقدمين لقياس مهارات الاتصال والسمات الشخصية لديهم ومعرفة قدرتهم على حل المشكلات وإدارة الأزمات وسرعة اتخاذ القرارات بما يحقق الأهداف التى تسعى إليها المنظومة الإدارية.