محافظ بنى سويف يتابع سير العمل بالمرحلة الثانية من الموجة 19 لإزالة التعديات

بنى سويف - هانى فتحى

تابع الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، سير العمل في حملات المرحلة الثانية ضمن الموجة الـ19 لإزالة التعديات التي بدأت الأحد الماضي، تحت إشراف اللجنة العليا لاستراد أراضى الدولة، ضمن الحملات المكثفة التي تنفذها الحكومة للحفاظ على حقوق الدولة واسترداد حق الشعب، من خلال إزالة كافة صور التعديات، في إطار توجيهات القيادة السياسية بمواصلة جهود استرداد أراضى الدولة ومواجهة ظاهرة التعدي على أملاك الدولة والأراضى الزراعية والبناء المخالف.



جاء ذلك خلال مناقشته لتقريرالإدارة العامة لأملاك الدولة، والذي تضمن الإشارة إلى أنه تم على مداراليومين الماضيين إزالة 53 حالة تعد (32 حالة على أملاك دولة + 21 حالة على أراضٍ زراعية )، وذلك في ظل تنسيق تام بين كافة الأجهزة التنفيذية من جهات الولاية والوحدات المحلية والجهات المعنية، لمتابعة تنفيذ قرارات الإزالة على التعديات بمراكز المحافظة، وذلك بحسب البرنامج الزمنى الذي تم إعداده بالتعاون مع الجهات الأمنية والتنفيذية وجهات الولاية المعنية.



فيما أضاف أحمد إبراهيم مدير الأملاك، أن الموجة الحالية من حملات الإزالة يجرى تنفيذها على 3 مراحل متتالية على مدار أشهر (يناير، فبراير ومارس)، حيث تمت إزالة 122 حالة تعد في المرحلة الأولى التي جرت في المدة من 19 حتى 30 يناير الماضي، لتبدأ بعدها المرحلة الثانية منذ الأحد الماضي وتستمر حتى 26 الشهر الجاري، تليها المرحلة الثالثة والمقرر تنفيذها في الفترة من 6 إلى 26 مارس المقبل، وذلك في ظل متابعة يومية من الدكتور المحافظ، لغرفة العمليات تحت إشراف السكرتير العام.





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