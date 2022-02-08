اليوم السابع
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الثلاثاء، 08 فبراير 2022 08:50 م
أكرم القصاص
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محافظ الوادى الجديد يوجه بحصر وتوفير احتياجات مستشفى الخارجة التخصصى

الثلاثاء، 08 فبراير 2022 08:12 م
محافظ الوادى الجديد يوجه بحصر وتوفير احتياجات مستشفى الخارجة التخصصى جانب من الجولة
الوادي الجديد-ماهر البهنساوي

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أجرى اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، اليوم الثلاثاء، جولة تفقدية سير العمل بمستشفى الخارجة التخصصي، حيثُ تفقد عمل العيادات المختلفة، كما اطمأن على عمل عيادات التطعيم بلقاح كورونا، والتقى المواطنين واستمع لمطالبهم وشكواهم موجهًا ببحثها وحلها، وكلّف إدارة المستشفى بعمل مقترح بمتطلبات واحتياجات المستشفى لبحثها.

من ناحية أخرى، شدّد المحافظ على حظر إلقاء القمامة بطريق 25 يناير حتى مصنع البلح، ووجّه بوضع محددات خرسانية لمنع دخول النقل الثقيل مع تركيب كاميرات لمراقبة السيارات، مؤكدًا أن أي مخالفة تعرض صاحبها للمساءلة القانونية.

وفى سياق متصل، وجّه محافظ الوادي الجديد الوحدة المحلية لمركز الخارجة بإعادة فتح باب التقدم للمواطنين الراغبين في تملك وحدات سكنية بالبنايات التابعة للمحافظة بجوار بنك القاهرة، جاء ذلك خلال تفقده تطور أعمال الإنشاءات، صباح اليوم، ترافقه حنان مجدي نائب المحافظ، وعدد من القيادات المعنية.

كما وجّه المحافظ بإعداد مقايسة بما يلزم من أثاث وأجهزة لتجهيز قاعات التدريب بمقر المبنى الإداري الجديد الملحق بالديوان العام، وعمل سور وبوابة رئيسية للمبنى، مع إسناد أعمال الألوميتال والكريتال لورش التكوين المهني.

ووجّه بدراسة نقل موقع تحسين البيئة إلى طريق الخارجة_ الداخلة بمحيط محطة مياه 25 يناير، ورفع كفاءة ما يمكن من معدات للاستفادة بها، كما تفقد منفذ بيع السلع الغذائية أمام ديوان عام المحافظة، موجهًا بتوفير سلع متنوعة بأسعار مخفضة للمواطنين.


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