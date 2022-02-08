اليوم السابع
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الثلاثاء، 08 فبراير 2022 07:19 م
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محافظ الوادى الجديد يتفقد تجهيزات إنشاء منحل على مساحة 30 فدانا بالخارجة

الثلاثاء، 08 فبراير 2022 05:57 م
محافظ الوادى الجديد يتفقد تجهيزات إنشاء منحل على مساحة 30 فدانا بالخارجة جانب من الجولة
الوادي الجديد - ماهر البهنساوي

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تفقد اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، اليوم الثلاثاء، موقع مشروع إقامة منحل بالمنطقة الصناعية على مساحة 6600م، ومزرعة ملحقة على مساحة 30 فدانا، حيث رافقته فى الجولة حنان مجدي نائب المحافظ، وعددٌ من التنفيذيين المعنيين.

وتابع المحافظ الاستعدادات الجارية لاستقدام سلالات النحل مع حلول فصل الربيع، والتي شملت وصول 100 خلية متكاملة كمرحلة أولى، والانتهاء من تجهيز مظلة كريتال على مساحة 2000م، مع العمل على تغطيتها بشبك مظلل لتوفير البيئة الملائمة للنحل، وإقامة سور حول المشروع وتجهيز احتياجات النحالين.

كما تفقد المزرعة الملحقة لخدمة المشروع على مساحة 30 فدانا، والتي تضم أشجار النخيل، والموالح، والعنب، والمانجو، والبرسيم، بالإضافة لزهرة دوّار الشمس، وشتلات السدر العماني ومن المخطط عمل مصنع لتصنيع وتكرير العسل، وخط إنتاج لتصنيع شمع العسل ليكون الأول من نوعه على مستوى الصعيد.


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