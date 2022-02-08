محافظ الشرقية ورئيس جامعة القناة يفتتحان مجمع مدرجات ومصنع الأدوية التعليمى.. صور

قال الدكتور ناصر مندور، رئيس جامعة قناة السويس ، إن الجامعة تسعي بكل جهد لتطوير وتحديث المنظومة التعليمية لمواكبة التقنيات المتطورة التى تتطلبها احتياجات سوق العمل، ومن المنتظر أن تحدث طفره كبيرة فى تطوير مهارات ومستوى الخريجين من خلال بنية تحتية على أحدث التقنيات العالمية ومن أكبر تلك الإنجازات، مجمع مدرجات كلية الصيدلة ومصنع الأدوية التعليمي، بكلية الصيدلة.

جاء ذلك أثناء إفتتاح مجمع مدرجات كلية الصيدلة الجديد بحضور معالى الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية ورئيس جامعة قناة السويس وعميد كلية الصيدلة الأسبق ، والجدير بالذكر أن الدكتور ممدوح غراب، أول من وضع اللبنه الأولى لإنشاء مصنع الأدوية ومجمع المدرجات.

كما حضر الافتتاح الدكتورة ماجدة هجرس، نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث والدكتور ياسر مصطفى، عميد كلية الصيدلة الحالى بجامعة بدر وعميد كلية الصيدلة السابق بجامعة القناة.

وأوضح "مندور " أن المبنى يضم أربع مدرجات سعة المدرج الواحد 250 طالب وطالبة، وأربع قاعات دراسية بسعة 50 طالب، بالإضافة إلى قاعه سيمينار سعه 50 طالب، قاعة مؤتمرات ملحقه بقاعه لكبار الزوار إلى جانب صيدليه تعليمية ومصنع تعليمي مصمم علي الأحدث الأنظمة وسيتم تزويده بأحدث اللالات وللمعدات الحديثه، مطالبًا بسرعة الإنتهاء من تجهيز معملين للإختبارات الإلكترونية بسعة 195 جهاز مع إضافة مصاعد للمبنى.

أضاف الدكتور ناصر مندور، أنه بعد الإنتهاء العمل نهائيًا فى مجمع مدرجات الصيدلة على مساحة ألفين و100 متر مسطح جارى الآن العمل داخل مصنع الأدوية والذى من المنتظر الإنتهاء منه فى غضون 8 أشهر حيث تم بالفعل تضبيط مناسب أرضية المصنع، والبدء فى أعمال البنية التحتية للمصنع من صرف وتغذية وكهرباء وتم عمل الدكتات الخاصة بالتكيف المركزى كما أعطى "مندور " تعليماته من الإنتهاء من المصنع فى أسرع وقت ممكن.

وأشار "مندور" أن هذا المصنع يعد نموذج محاكاة لتدريب الطلاب إلى جانب صيدلية نموذجية مركزية ومخازن مركزية تدار بنظام الشبكات فالصيدلى لن يعمل بالطريقة التقليدية فكل منظومة الدواء يتم الآن تحديثها و تطويرها.

وكان في إستقبال رئيس الجامعة ومرافقيه كل من الدكتورة دينا أبو المعاطي، عميد كلية الصيدلة، والدكتور صفوت عبد المقصود، منسق الصيدلة الأكلينيكية وعميد معهد التقنية الحيوية، والدكتورة غادة حداد، وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، والدكتور إسماعيل دهشان، وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والدكتورة أمانى كمال، وكيل لشئون الدراسات العليا والبحوث.

رافق رئيس جامعة قناة السويس، ممثلي الشركة الوطنية برئاسة الدكتور أحمد حليم إستشاري الشركة الوطنية والعميد هشام عبد الباقى، قائد مشروعات الجامعة والمهندس حسن صلاح، الممثل الإستشاري للشركة الوطنية والمهندس محمود مردان من الشركة الوطنية، ومحمد القاضى إدارى الشركة، وبإشراف عام هدى فرج، أمين عام الجامعة حضر مسئولي الإدارة الهندسية بإشراف المهندسة هبة إمام، مدير عام الإدارة العامة للشئون الهندسية وفريق العمل بالإدارة المهندسين أحمد هلال، وسنيه عبد الهادي، وشيماء عماد، وغادة عبدالله.