محافظ الدقهلية يوزع أجهزة تعويضية لذوى الهمم ويدشن مشروع نقل مرضى غسيل الكلى

الدقهلية: شريف الديب

دشن الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، اليوم الثلاثاء قافلة التمكين الاقتصادي للأسر الأولي بالرعاية، وتوزيع أجهزة تعويضية على ذوى القدرات الخاصة، وتدشين مشروع نقل مرضى الغسيل الكلوى من وإلى المستشفيات بتكلفة إجمالية 2.3 مليون جنيه، من داخل مركز التحكم والقيادة، بحضور الدكتور وائل عبد العزيز وكيل وزارة التضامن الاجتماعى.

وتفقد المحافظ مشروعات التمكين الاقتصادى للأسر الأولى بالرعاية وعددهم 26 مشروعا بتكلفة 200 ألف جنيه وهذه المشروعات عبارة عن مشروعات صغيرها تنقسم إلى مشروعات إنتاجية وعددهم 15 مشروعا، عبارة عن (صناعة الخبز - ماكينات خياطة - ماكينات اوفر - مركب صيد - عربات متنقلة) ومشروعات تجارية وعددهم 11 مشروع عبارة عن (كشك بقاله - تجارة زجاج - ماكينات تنظيف دواجن).

كما قام "مختار" بتفقد الأجهزة التعويضية التى سيتم تسليمها إلى ذوى القدرات الخاصة، وعددهم 35 شخصا بتكلفة إجمالية 100 ألف جنيه، وهذه الأجهزة التعويضية عبارة عن (كراسي متحركة - عجل بدال - أطراف صناعية).

وتفقد "المحافظ" أيضاً استعداد الجمعيات الأهلية في مواجهة جائحة كورونا من خلال دعم مستشفيات العزل بالمطهرات والكمامات، وتوفير أنابيب الأكسجين وأجهزة التنفس لحالات العزل المنزلى.

وقام "مختار" بتدشين مشروع النقل المجاني لنقل المرضى من وإلى المستشفيات لرفع المعاناة عنهم وذلك من خلال 8 سيارات فان مقدمه من مؤسسة الإصلاح الخيرية.

وثمن "المحافظ" دور مديرية التضامن الاجتماعي بالدقهلية والجمعيات والمؤسسات الأهلية علي دعمهم الدائم للأسر الأولي بالرعاية ولذوي القدرات الخاصة، وتقديم كافة المساعدات لهم من خلال توفير مشروعات صغيره لهم، وصرف أجهزة تعويضية ودعم المستشفيات الصحية وغيرها من الأنشطة الخيرية التي تقدمهم.

ويذكر أن الجمعيات والمؤسسات الأهلية المشاركة في هذه القافلة هي (مؤسسة الإصلاح الخيرية - جمعية عايش الخيرية بالكردي - الجمعية الشرعية بالمنصورة - مؤسسة العناني للتنمية الإنسانية - جمعية صناع الحياة بالمنصورة - جمعية كنوز الخير بميت غمر - مؤسسة نبع الحياة الخيرية بميت غمر).

جاء ذلك بمناسبة ذكري انتصارات شعب المنصورة على حملات الغزو الاوربي في فبراير عام 1250 م والتي اتخذتها الدقهلية عيدا قوميا لها تحتفل به المحافظة مع شعب الدقهلية كل عام.