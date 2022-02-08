اليوم السابع
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محافظ الجيزة يتفقد مواقع توسعات الطريق الدائرى بالمريوطية

الثلاثاء، 08 فبراير 2022 11:06 ص
محافظ الجيزة يتفقد مواقع توسعات الطريق الدائرى بالمريوطية محافظ الجيزة يتفقد توسعة الطريق الدائرى
كتب سيد الخلفاوى

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واصل اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة جولاته الميدانية للوقوف علي مستوي الخدمات المقدمة للمواطنين وإنتظام العمل بالمشروعات الجارية بقطاعات المحافظة . 
 
وتفقد محافظ الجيزة أماكن التوسعات والمطالع والمنازل المقررة للطريق الدائري نطاق منطقة المريوطية للوقوف علي مواقع العمل ووقوف المعدات والمستلزمات الإنشائية لضمان عدم تأثيرها علي الحركة المرورية بذلك القطاع وللحفاظ علي المكتسبات الجمالية لممشي المريوطية. 
 
واطلع المحافظ من الشركة المنفذة علي مراحل التنفيذ والجدول الزمني للأعمال موجهاً رئيس حي الطالبية بالمتابعة الميدانية للأعمال بشكل دوري وإزالة أي معوقات لضمان إنتظام العمل والإنتهاء منه خلال الفترة المحددة لما للمشروع من أهمية مرورية كبيرة .
 
 
وخلال الجولة وجه المحافظ حى الطالبية بمراجعة الأكشاك المتواجدة على الممشى والتأكد من إلتزامها بحالة النظافة وعدم إشغال الطريق وتوجيه إنذار للمخالفين بالغلق الفورى في حال المخالفه . 
 
كما وجه المحافظ برفع كفاءة النظافة وتحرير محاضر بيئية وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال أي منشأة ومحل تلقى بالمخالفات على جانبى كورنيش المريوطية أو بالطريق العام للحفاظ علي المظهر الحضاري للطريق . 
 
وتفقد المحافظ غرف الكاميرات الخاصه بمراقبة ممشي المريوطية للتأكد من العمل بكفاءة موجهاً الموظفين المختصين بضرورة الإبلاغ الفوري عن أي حالات مخالفه لسرعه التعامل معها .
 
رافق المحافظ خلال الجولة اللواء علاء بدران السكرتير العام للمحافظة وتيسير عبد الفتاح وأشرف تامر رؤساء أحياء الهرم والطالبية والمهندسة هويدا خالد مدير مديرية الإسكان والمهندسة نجوى السعيد مدير مديرية الطرق وشفيق جلال رئيس الهيئة العامة للنظافة والتجميل بالجيزة.
 
 

الجيزة

محافظ الجيزة

ت وسعات الدائري

توسعة الطريق الدائرى

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