مجلس الوزراء الفلسطينى يطالب بتحقيق دولى فى مقتل 3 شبان من نابلس

كتب عبد الوهاب الجندى

طالب مجلس الوزراء الفلسطيني، خلال جلسته المنعقدة حاليا فى مدينة رام الله، بتشكيل لجنة تحقيق دولية فى الجريمة المروعة، التى ارتكبها جنود الاحتلال فى منطقة المخفية بمدينة نابلس ظهر اليوم الثلاثاء، وأودت بحياة ثلاثة شبان من المدينة.

ودعا المجلس الأمم المتحدة، والمنظمات الحقوقية، والإنسانية الدولية، بإدانة الجريمة البشعة، والعمل على تقديم مرتكبيها للعدالة.

وتقدم المجلس بأحر العزاء من ذوي الشهداء الثلاثة، سائلا المولى عز وجل أن يتغمدهم بواسع رحمته، ويسكنهم فسيح جناته.

وقالت وسائل إعلام فلسطينية، إن قوات الاحتلال الإسرائيلي، أطلقت النيران بشكل مباشر على 3 شباب فلسطنيين يستقلون سيارة في نابلس مما أدى إلى استشهادهم، بزعم مشاركتهم بخمس عمليات إطلاق نار تجاه قوات الاحتلال.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي شريط مصور، يظهر جنود الاحتلال الإسرائيلي بجوار السيارة التى أطلق عليها النيران وعليها آثار الدماء، وسط حشود من أهالى المنطقة.