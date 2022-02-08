مجلس الدولة يشدد على الإجراءات الاحترازية أثناء سحب ملفات وظيفة مندوب مساعد

كتب أحمد عبد الهادى

شدد المستشار محمد حسام الدين رئيس مجلس الـدولة علي الاجراءات الاحترازية الواجب اتخذها، أثناء الدخول لمقر مجلس الـدولــة، سواء لسحب ملفات التعيين لوظيفة مندوب مساعد، أو المتقاضين بشكل عام، وشدد علي ضرورة الالتزام بارتداء الكمامة، مع إبراز كارت اثبات تلقي التطعيم ضد فيروس كورونا، وبدونه لا يسمح الأمن بالدخول لمقر المجلس.

وقام رئيس المجلس بجولة مفاجئة على القاعات المخصصة لسحب ملفات التعيين بوظيفة مندوب مساعد بمجلس الدولة.

تصدرت خريجات كليات الحقوق والشريعة والقانون والشرطة الراغبين فى سحب ملف وظيفة مندوب مساعد بالمجلس، حيث بدأ المجلس، صباح اليوم الأربعاء الماضي 2 فبراير، استقبال الخريجين من جامعة القاهرة وحلوان والازهر فرع القاهرة وتتضمن المسابقة تعيين الإناث لأول مرة فى تاريخ المجلس.

مواعيد سحب ملفات المتقدمين لوظيفة مندوب مساعد في مجلس الدولة من الجامعات المصرية وترتيبها؛ كالتالي:-

- جامعة القاهرة - جامعة الأزهر فرع القاهرة- جامعة حلوان يوم الأربعاء الموافق 2 فبراير.

- جامعة عين شمس- جامعة الزقازيق- جامعة المنصورة يوم الخميس الموافق 3 فبراير.

- جامعة الإسكندرية - جامعة الأزهر فرع دمنهور- كلية الدراسات الإسلامية والعربية بنات جامعة الأزهر - جامعة جنوب الوادي، يوم السبت الموافق 5 فبراير.

- جامعة طنطا - جامعة الأزهر فرع تفهنا الأشراف، جامعة الأزهر فرع طنطا - جامعة الأزهر فرع أسيوط جامعة سوهاج يوم الأحد الموافق 6 فبراير.

- أكاديمية الشرطة- جامعة المنوفية- جامعة السادات- جامعة بنها يوم الاثنين الموافق 7 فبراير.

- جامعة بني سويف - جامعة المنيا- جامعة أسيوط - جامعة أسوان يوم الثلاثاء الموافق 8 فبراير.

- جامعات آخرى- جامعات التخلفات يوم الأربعاء الموافق 9 فبراير.

وذلك من التاسعة صباحاً وحتي الرابعة عصراً.

واكد المستشار طه كرسوع، الأمين العام لمجلس الدولة أن تقديم الملف مستوفى المستندات سيكون فى المدة من السبت 19 فبراير الحالى وحتي نهاية عمل الخميس 3 مارس 2022، على أن يتم إخطار المتقدمين والمتقدمات بمواعيد المقابلة المحددة لهم عبر هواتفهم أو عنواينهم البريدية الإلكترونية.

وقال المستشار طه كرسوع إن شروط الإعلان تتضمن:

- أن يكون المتقدم من الخريجين والخريجات الحاصلين على تقدير جيد علئ الأقل.

- ألا يزيد العمر عن 30 عاماً.

- أن يجتاز المتقدم المقابلة الشخصية:

- أن تثبت لياقة المتقدم الصحية.

وأعلن الأمين العام لمجلس الدولة المستشار طه كرسوع عن أن الكود المؤسسى لسداد رسوم طلبات التعيين بوظيفة مندوب مساعد هو 10100801 بجميع البنوك المصرية ومكاتب البريد.