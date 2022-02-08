لجنة انتخابات نقابة المهندسين بالإسكندرية: 32 لجنة فى انتظار الأعضاء

الإسكندرية: جاكلين منير

أكد المهندس محمد فتح الباب، رئيس لجنة الانتخابات فى نقابة المهندسين بالإسكندرية، أنه تم تخصيص 32 لجنة فى مقر جراج نادى المهندسين سابا باشا استعدادا لانتخابات المقرر انعقادها يوم 25 فبراير الجارى.

وأضاف أنه تم تقسيم اللجان حسب الشعب المتخصصة وهم 8 لجان لشعبة ميكانيكا، 9 لجان لشعبة كهرباء، 7 لجان لشعبة مدنى، 4 لجان لشعبة عمارة، لجنتين لشعبة كيمياء، ولجنة لشعبة غزل، ولجنة لشعبة تعدين.

وأوضح أنه فى كل لجنة سيتم وضع 3 صناديق للتصويت لمقاعد رئيس النقابة الفرعية، عضو مجلس الشعبة، ونصف أعضاء مجلس النقابة، مشيرا إلى أنه يتوجه المهندس حسب تخصصه إلى مقر التسجيل فى البداية ثم يتوجه إلى مقر التصويت فى مسارات محددة.

كما أكد أن الانتخابات ستجرى وسط تأمين شامل والاستعانة بأحد شركات الأمن المتخصصة لتسهيل دخول الناخبين، كما أنه ستتم مراعاة كل الإجراءات الاحترازية منعا للزحام والتكدس أمام اللجان.