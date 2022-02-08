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كيف تحمى نفسك من فيروس كورونا ومتحوراته فى أماكن العمل؟

الثلاثاء، 08 فبراير 2022 05:00 ص
كيف تحمى نفسك من فيروس كورونا ومتحوراته فى أماكن العمل؟ وزارة الصحة -
كتب وليد عبد السلام

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قالت وزارة الصحة والسكان إنه يمكن الحماية من فيروس كورونا ومتحوراته في أماكن العمل من خلال تلقي اللقاح والجرعات التنشيطية له، بالإضافة إلى ارتداء الكمامة، وكذلك الحرص على التباعد الاجتماعى والاستمرار بغسيل اليد والحرص على النظافة الشخصية. 
 
وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أى فيروسات أو أمراض معدية.
 
كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.
 
الصحه
 

 


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