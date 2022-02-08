كوريا الجنوبية والمكسيك تتفقان على تعزيز التعاون الثنائى

وكالات

اتفقت كوريا الجنوبية والمكسيك، على تعزيز التعاون الثنائي في مجال الاقتصاد والمجالات الأخرى.

وذكرت وزارة الخارجية الكورية - في بيان لها، أوردته وكالة الأنباء الكورية الجنوبية "يونهاب" - أن ذلك جاء خلال لقاء النائب الأول لوزير الخارجية "تشوي جونغ-كون" مع نظيرته المكسيكية "كارمن مورينو" في العاصمة سول؛ لمناقشة سبل تعزيز التعاون الثنائي في مجالات التجارة والاستثمار وسلاسل التوريد العالمية.

واتفق الجانبان على تعميق الشراكة الاستراتيجية بين البلدين من خلال الدفع باتجاه اتفاقية التجارة الثنائية.

وتطمح كوريا الجنوبية أيضًا في أن تصبح عضوًا مشاركًا في الكتلة الاقتصادية الإقليمية التي تسمى "تحالف المحيط الهادئ"، والتي تتكون من تشيلي وكولومبيا وبيرو والمكسيك.

يذكر أن كوريا الجنوبية قد سعت إلى استئناف محادثات اتفاقية التجارة الحرة مع المكسيك التي توقفت منذ عام 2008، كجزء من الجهود المبذولة لتوسيع وجودها في سوق التصدير الرئيسية في أمريكا اللاتينية.