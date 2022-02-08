اليوم السابع
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الثلاثاء، 08 فبراير 2022 03:21 م
أكرم القصاص
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كوريا الجنوبية تطور محركات جديدة لصواريخ الفضاء

الثلاثاء، 08 فبراير 2022 02:38 م
كوريا الجنوبية تطور محركات جديدة لصواريخ الفضاء صاروخ فضاء ـ صورة أرشيفية
وكالات الأنباء

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أعلنت وزارة العلوم وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات فى كوريا الجنوبية أن بلادها تخطط لتطوير محركات جديدة لصواريخ الفضاء.

وجاء فى بيان صادر عن الوزارة نقلته "روسيا اليوم"، "ستستثمر كوريا الجنوبية نحو 12 مليار وون (10 ملايين دولار تقريبا) في مشروع لتطوير محركات جديدة عالية الأداء تعمل بالوقود السائل ومخصصة للصواريخ الفضائية، المشروع الجديد قد يبدأ العمل به العام القادم، وهدفه دعم البرنامج الفضائى العام للبلاد".

وعام 2020 كانت حكومة كوريا الجنوبية قد أعلنت عن برنامج Space Challenge الذي يهدف لتطوير تقنيات جديدة للصناعات الفضائية مع حلول عام 2030، والذي في إطاره سيتم العمل على تصنيع صواريخ فضائية جديدة ستحل محل صواريخ Nuri المجهزة بمحركات تزن 75 طنا.

وبدأت كوريا بتطوير صواريخ Nuri الفضائية عام 2010 ضمن مشروع وصلت كلفته إلى 1.79 مليار دولار تقريبا، وأطلقت أول نسخة من هذه الصواريخ إلى مدارات الأرض في أكتوبر الفائت، وجرت عملية الإطلاق بسلاسة وعملت أنظمة الصاروخ بشكل طبيعي  لكن المرحلة الثالثة له فشلت فى وضع الحمولة المطلوبة فى المدار الفضائى المحدد حينها.

والعام الجاري من المخطط أن يطلق صاروخ آخر من نوع Nuri، ليحمل إلى مدارات الأرض قمرا صناعيا يزن 200 كلج.

 


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