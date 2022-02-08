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كراسة حجز مشروع دار مصر.. طرحها على صندوق الإسكان المتوسط 15 فبراير

الثلاثاء، 08 فبراير 2022 12:29 م
كراسة حجز مشروع دار مصر.. طرحها على صندوق الإسكان المتوسط 15 فبراير دار مصر
كتب أحمد حسن

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ينشر اليوم السابع كراسة شروط حجز وحدات مشروع دار مصر والتي من المقرر طرحها علي موقع صندوق الإسكان الاجتماعي يوم 15 من الشهر الجاري .
 
وتضمن كراسة الشروط أسعار وحدات ومواقع العمارات في مختلف المدن التي يتضمنها إعلان الطرح، وكذلك أماكن الوحدات وواجهاتها داخل العماره، ونسب التميز، والشروط المالية والإدارية .
 
وكان اليوم السابع قد نشر أسعار وحدات مشروع دار مصر وهي عبارة عن: 
 
سعر المتر في مدينة 15 مايو 5555 جنيه وعدد الوحدات المطروحة 162 وحدة.
 
• سعر المتر في مدينة السادات 5075 جنيه وعدد الوحدات المطروحة 289 وحدة.
 
• سعر المتر في مدينة العاشر من رمضان 5355 جنيه وعدد الوحدات المطروحة  347 وحدة.
 
• سعر المتر في مدينة حدائق أكتوبر 6935 وحدة وعدد الوحدات المطروحة 178 وحدة.
 
• سعر المتر في مدينة الشروق 8730 جنيه وعدد الوحدات المطروحة  70 وحدة.
 
• سعر المتر في مدينة بدر 5925 جنيه وعدد الوحدات  400 وحدة.
 
• سعر المتر في مدينة برج العرب الجديدة 5075 جنيه وعدد الوحدات المطروحة 91 وحدة.
 

 


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