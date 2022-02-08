كتائب شهداء الأقصى تنعى 3 من مقاتليها استشهدوا برصاص الاحتلال فى نابلس

كتب : أحمد جمعة

نعت كتائب شهداء الأقصى الجناح المسلح لحركة فتح، الثلاثاء، 3 من مقاتليها عقب استشهادهم برصاص الاحتلال وهم إبراهيم النابلسي وأدهم مبروك ومحمد الدخيل، مشيرة إلى أنه تم اغتيالهم في عملية جبانة نفذتها قوة خاصة صهيونية في مدينة نابلس جبل النار.

أعدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، 3 مواطنين، واعتقلت آخر، عقب إطلاق النار على مركبتهم بمدينة نابلس.

وأكدت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" أن قوة خاصة اسرائيلية، اقتحمت ظهرا حي المخفية بمدينة نابلس، بمركبة عمومية تحمل لوحة تسجيل فلسطينية، وأطلقت النار على مركبة كان يستقلها أربعة مواطنين، ما أدى إلى ارتقاء ثلاثة منهم، واعتقال رابع لم تعرف هويته بعد.