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قمر التربيع الأول يزين السماء اليوم ويصل لأعلى نقطة مع غروب الشمس

الثلاثاء، 08 فبراير 2022 01:40 م
قمر التربيع الأول يزين السماء اليوم ويصل لأعلى نقطة مع غروب الشمس قمر التربيع الأول
كتب محمود راغب

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يصل القمر لحظة التربيع الأول هذا الشهر اليوم الثلاثاء 08 فبراير 2022 عند الساعه ( 01:40 مساءً بتوقيت جرينتش) ويكون قطع ربع المسافة في مداره حول الأرض.
 
وكشفت الجمعية الفلكية بجدة فى تقرير لها، أن القمر سيشرق عند الظهر بالتوقيت المحلي وسيصل أعلى نقطة في السماء بالتزامن مع غروب الشمس، وسيظل مشاهداً إلى أن يغرب بعد منتصف الليل.
 
وتعتبر فترة التربيع الأول حيث يظهر نصف القمر مضاء ونصفه الآخر مظلم الوقت المثالي لرصد تضاريس سطح القمر بواسطة المنظار أو تلسكوب صغير وذلك لأن الجبال والفوهات وغيرها تكون واضحة جدا خاصة على طول الخط الذي يفصل بين الجانب المضيء والجانب المظلم، نظرا لتداخل الضوء والظلال ما يعطي منظرا ثلاثي الأبعاد.
 
وخلال الأيام القليلة المقبلة ستزداد المسافة بين القمر والشمس في قبة السماء كل ليلة، وذلك مع اقتراب القمر من البدر المكتمل، وبدلا من شروق القمر بعد الظهر سوف يتأخر، إلى أن يشرق مع غروب الشمس.

 


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