اليوم السابع
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الثلاثاء، 08 فبراير 2022 09:01 م
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قطار يصطدم بدراجتين ناريتين بطنطا أثناء عبورهما الطريق بشكل مفاجئ

الثلاثاء، 08 فبراير 2022 08:32 م
قطار يصطدم بدراجتين ناريتين بطنطا أثناء عبورهما الطريق بشكل مفاجئ أثار الحادث
الغربية مصطفى عادل

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لقي شخص مصرعه وأصيب آخر بعد أن اصطدم القطار بدارجتين ناريتين" توك توك" أثناء عبورهما المزلقان بشكل مفاجئ وقت مرور القطار وتم نقل الجثة والمصاب للمستشفى.

تلقى اللواء هاني عويس مدير أمن الغربية إخطارا من مأمور قسم ثان طنطا بورود بلاغ لشرطة النجدة باصطدام قطار بـ2 توك توك أثناء عبورهما المزلقان بشكل مفاجئ انتقلت قوة أمنية وسيارتي إسعاف لمكان البلاغ وتبين أثناء مرور القطار قام قائدي توك توك بعبور المزلقان بشكل مفاجئ، أسفرت عن مصرع أحدهما وإصابة الثاني، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.


مدير أمن الغربية

طنطا

قطار يدهس توك توك بطنطا

مستشفى طنطا الجامعي

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