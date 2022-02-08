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قصور ثقافة الأقصر تقدم محاضرات حول الشخصية المصرية عبر العصور.. صور

الثلاثاء، 08 فبراير 2022 12:32 م
قصور ثقافة الأقصر تقدم محاضرات حول الشخصية المصرية عبر العصور.. صور قصور ثقافة الأقصر
الأقصر - أحمد مرعى

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نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة، مجموعة متنوعة من الأنشطة الثقافية والفنية بفرع ثقافة الأقصر بإقليم جنوب الصعيد الثقافى، وذلك فى ضوء سياسة وزارة الثقافة برئاسة الدكتورة إيناس عبد الدايم والتى تهدف إلى نشر الثقافة وتنمية المهارات الفكرية والإبداعية، حيث أعدت المسارح المتنقلة بقرية حسن فتحى برنامج تضمن محاضرة بعنوان "الشخصية المصرية عبر العصور"، وأوضح العادلى حسان مميزات الشخصية المصرية عبر العصور وبعض التحولات والتغيرات فى الشخصية المصرية وإصلاحها.

 

كما تم تنظيم أمسية شعرية للشاعر الصقلى عبدالحميد ألقى قصيدة "فى حب مصر"، بجانب عرض فنى فرقة الأقصر للفنون الشعبية قدمت أغانى الفلكلور الشعبى غناء الفنان ياسر فتحى، بالإضافة إلى ورشة فنون تشكيلية رسم حر بمشاركة أطفال القرية.

 

وتضمنت فعاليات اليوم الثانى محاضرة بعنوان "الوعى الثقافة وعلاقته بالفن" تحدث المخرج المسرحى أحمد يوسف الجمل عن معنى الوعي الثقافى وأهميته والعلاقة بين الوعى الثقافى والفن، بجانب ذلك أعدت أمسية شعرية للشاعر أحمد شمس الدين الأمير ألقى قصيدة "راجع يا أمى"، وعرض فنى لفرقة الأقصر للآلات الشعبية، بالإضافة إلى ورشة للرسم تنفيذ محمد إبراهيم.

 

وضمن فعاليات اليوم الثالث عقدت محاضرة بعنوان" التسامح ونبذ العنف رسالة كل الأديان"، حيث أوضح الباحث محمد أحمد إبراهيم معنى التسامح وحث الرسول عليه مع غير المسلمين وجميع الأديان تدعو إلى التسامح، كما أعدت أمسية شعرية للشاعر سيد صدقى ألقى قصيدة "أنتى مين" ومربعات من فن الواو، وعرض فنى لفرقة الأقصر للموسيقى العربية، بالإضافة إلى ورشة فنون تشكيلية.

 

قصور ثقافة الأقصر تقدم محاضرات حول الشخصية المصرية عبر العصور (1)
قصور ثقافة الأقصر تقدم محاضرات حول الشخصية المصرية عبر العصور 

 

قصور ثقافة الأقصر تقدم محاضرات حول الشخصية المصرية عبر العصور (2)
قصور ثقافة الأقصر تقدم محاضرات حول الشخصية المصرية عبر العصور 

 

قصور ثقافة الأقصر تقدم محاضرات حول الشخصية المصرية عبر العصور (3)
قصور ثقافة الأقصر تقدم محاضرات حول الشخصية المصرية عبر العصور 

 

قصور ثقافة الأقصر تقدم محاضرات حول الشخصية المصرية عبر العصور (4)
قصور ثقافة الأقصر تقدم محاضرات حول الشخصية المصرية عبر العصور

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