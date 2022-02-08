فرنسا تستعد لإلغاء اختبارات فحص كورونا للوافدين الملقحين

ومن المقرر أن تعلن الحكومة الفرنسية خلال أسبوع موعد انتهاء اختبارات دخول فرنسا للمسافرين الحاصلين على جرعات اللقاح المضاد لـ"كوفيد -19".

وقالت الخارجية الفرنسية - حسبما ذكرت قناة "بي إف إم" الإخبارية الفرنسية اليوم الثلاثاء، إنه بغض النظر عن البلد القادم منها المسافر، لن يكون من الضروري تقديم اختبار سلبي عند الوصول إلى فرنسا شريطة أن يكون قد تم تطعيمه بالكامل ضد "كوفيد-19".

وكانت الحكومة الفرنسية قد بدأت في 2 فبراير الجاري برفع بعض القيود المفروضة لمواجهة "كوفيد-19" بعد أن قامت إنجلترا والدانمارك بخطوة مماثلة، في وقت لا يزال الوضع الوبائي العالمي حساسا، بالإضافة إلى إلغاء القيود التي كانت مفروضة في الأماكن التي كانت تستقبل جمهورا جالسا مثل الملاعب والمؤسسات الثقافية، فضلا عن إلغاء إلزامية العمل عن بُعد بحيث سيصبح موصى به فقط.

ومن المقرر إعادة فتح النوادي الليلية - المغلقة منذ 10 ديسمبر الماضي، في 16 فبراير الجاري وسيسمح بإقامة حفلات موسيقية يكون فيها الجمهور واقفا وسيعود استهلاك المشروبات في الحانات من على الطاولة، وفي الملاعب وصالات السينما ووسائل النقل العام أيضا.