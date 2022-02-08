فتاة تتهم أحد الأشخاص بالاعتداء عليها داخل شقة بـ6 أكتوبر

كتب بهجت أبو ضيف

يجرى رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة تحريات لكشف ملابسات اتهام فتاة لأحد الأشخاص بالاعتداء عليها داخل شقة بمدينة 6 أكتوبر، حيث تحرر محضرا بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

وتلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا من فتاة قاصر اتهمت فيه أحد الأشخاص بالاعتداء عليها، وذكرت أن المتهم احتجزها داخل شقة، واعتدى عليها عدة مرات.

ويجرى رجال المباحث تحريات مكثفة لكشف حقيقة الاتهام، وتحرر محضر بالواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهم، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.