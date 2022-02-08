اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 09 فبراير 2022 12:06 ص
أكرم القصاص
الرئيسية حوادث

فتاة تتهم أحد الأشخاص بالاعتداء عليها داخل شقة بـ6 أكتوبر

الثلاثاء، 08 فبراير 2022 11:00 م
فتاة تتهم أحد الأشخاص بالاعتداء عليها داخل شقة بـ6 أكتوبر حبس -أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
يجرى رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة تحريات لكشف ملابسات اتهام فتاة لأحد الأشخاص بالاعتداء عليها داخل شقة بمدينة 6 أكتوبر، حيث تحرر محضرا بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق. 
 
وتلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا من فتاة قاصر اتهمت فيه أحد الأشخاص بالاعتداء عليها، وذكرت أن المتهم احتجزها داخل شقة، واعتدى عليها عدة مرات.
 
ويجرى رجال المباحث تحريات مكثفة لكشف حقيقة الاتهام، وتحرر محضر بالواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهم، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.

الاعتداء

الاعتداء على قاصر

القاصرات

العنف ضد المرأة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة