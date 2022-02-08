غدا.. قطع المياه عن بعض مناطق شربين بالدقهلية 8 ساعات لربط خطوط جديدة

الدقهلية: شريف الديب

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالدقهلية؛ عن قيامها بأعمال ربط خطوط مياه جديدة قطر 600 مم خط أبو جلال (مركز شربين)، وذلك غدًا الأربعاء بداية من الساعة 11 صباحًا، وحتى الساعة 7 مساءًا.

الأمر الذي سوف يستدعي قطع المياه عن المناطق التالية: قرى مجلس قروي أبو جلال، وقرية الحصص، وقرية العيادية، وحي الزهور، وحي السلام.

وضعف ضغوط المياه عن المناطق التالية: قرى مجلس قروي رأس الخليج، ومجلس قروي كفر الترعة القديم.

وطالبت الشركة المواطنين، والمصالح الحكومية، والمستشفيات، والمخابز؛ بتدبير احتياجاتهم من مياه الشرب خلال فترة الأعمال، حتى لا تتأثر الخدمة المقدمة للمواطنين خلال فترة انقطاع المياه.