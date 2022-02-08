طقس الشرقية الآن.. سماء صافية وشمس ساطعة

الشرقية- فتحية الديب

قدم تلفزيون" اليوم السابع" بثاً مباشراً عن حالة الطقس بمحافظة الشرقية، التى تشهد تحسنا ملحوظا وارتفاعا فى درجات الحرارة، وأجواء شتوية باردة وشمس ساطعة، وتلاشى الشبورة فى الساعات الأولى من الصباح ، بعد موجة الطقس البارد الذى شهدته عدد من مدن ومراكز المحافظة وسقوط أمطار غزيرة يوم الجمعة الماضى.





فيما قرر الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية رفع درجة الاستعداد بغرفة الأزمات بديوان عام المحافظة والمجالس والمدن فى حال سقوط الأمطار.



فيما توقع خبراء الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم الثلاثاء، ارتفاعا فى درجات الحرارة ليسود طقس مائل للدف نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى، و على السواحل الشمالية وشمال الصعيد ، وعلى جنوب سيناء وجنوب الصعيد ،و شديد البرودة ليلا على كافة الأنحاء ، وسجلت درجة الحرارة بمدينة الزقازيق اليوم،العظمى 21 درجة والصغرى 11درجة.



