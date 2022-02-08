طقس الإسماعيلية معتدل.. سماء صافية وشمس مشرقة وسيولة مرورية.. لايف وصور

الإسماعيلية - السيد فلاح

قدم "تلفزيون اليوم السابع"، بثًا مباشرًا، من مدينة الإسماعيلية، لرصد حالة الطقس في المحافظة، اليوم الثلاثاء، والتى تشهد استقرار حالة الطقس، والسماء صافية وشمس مشرقة، وغابت الشبورة المائية اليوم، وشهدت الشوارع سيولة مرورية، ووصلت درجة الحرارة الصغرى إلى 10 والعظمى إلى 23 درجة.

وشهدت محافظة الإسماعيلية، سيولة مرورية علي كل الطرق المؤدية من وإلي المحافظة، خاصة طريق "الإسماعيلية - القاهرة"، كما شهدت قناة السويس، انتظام حركة السفن في المجرى الملاحى لقناة السويس في الاتجاهين.

وتتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم الثلاثاء، ارتفاع فى درجات الحرارة، ليسود طقس مائل للدفء نهاًرا على القاهرة الكبرى وجنوب الوجه البحرى والسواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحرى، والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء وشمال الصعيد، دافئ على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وجنوب الصعيد، شديد البرودة ليلًا على كافة الأنحاء يصل إلى حد الصقيع على وسط سيناء.

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أن اليوم أتربة عالقة بالجو فى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، وفرص أمطار أقصى غرب البلاد خفيفة وغير مؤثرة.

وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم الثلاثاء: القاهرة العظمى 22 درجة والصغرى 11 درجة، والإسكندرية العظمى 21 والصغرى 11 درجة، ومطروح العظمى 22 درجة والصغرى 10 درجة، وسوهاج العظمى 23 درجة والصغرى 08 درجة، وقنا العظمى 25 درجة والصغرى 08 درجة، وأسوان العظمى 26 درجة والصغرى 09 درجة، وسانت كاترين العظمى 18 درجات والصغرى 02، وبورسعيد الصغرى 12 العظمى 22، ودمياط الصغرى 10 والعظمى 19، والزقازيق الصغرى 11 والعظمى 21، والإسماعيلية الصغرى 10 والعظمى 23، والسويس الصغرى 12 والعظمى 23، والعريش الصغرى 11 والعظمى 22 درجة.



سماء صافية



سيولة مرورية



شمس مشرقة