ضبط 199 قطعة سلاح و232 قضية مخدرات وتنفيذ 85783 حكما خلال 24 ساعة

كتب محمود عبد الراضي

واصلت أجهزة وزارة الداخلية حملاتها الأمنية الموسعة بجميع مديريات الأمن وتمكنت خلال 24 ساعة من ضبط (199) قطعة سلاح نارى، و(232) قضية مخدرات وتنفيذ (85783) حكما قضائيا متنوعا.

وقام قطاع الأمن العام بمُشاركة الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة والأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية بتوجيه حملة أمنية مدعومة بمجموعات من قطاع الأمن المركزى إستهدفت دائرة مركز شرطة طوخ وعدد من الدوائر والأقسام والمراكز بنطاق مديرية أمن القليوبية، أسفرت جهودها عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية أبرزها ضبط (10) قطع سلاح نارى وأبيض، وضبط (16) قضية إتجار فى المواد المخدرة، ضُبط خلالها (كميات من المواد والأقراص المخدرة المتنوعة)، بحوزة (18) متهم "لعدد 4 منهم معلومات جنائية"، وتنفيذ (7684) حكما قضائيا متنوعا.

ونجحت أجهزة الأمن في ضبط عدد (7671) شخص لعدم إرتدائهم الكمامات الواقية ، وتم التصالح وسداد الغرامة المقررة لعدد (7616) شخص ، وإتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة حيال (55) شخص لم يسددوا الغرامة المقررة، وتحرير (731) مخالفة للمحلات التى لم تلتزم بقرار الغلق، وضبط (182) قضية فى مجال منع تداول الأرجيلة.. بإجمالى مضبوطات (907) أرجيلة.

وتمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن بالإسكندرية بالتنسيق مع الجهات المختصة من ضبط (المدير المسئول عن محل لبيع العطارة - كائن بدائرة قسم شرطة الدخيلة) وذلك لقيامه بالإتجار بالسلع الغذائية ومستحضرات التجميل منتهية الصلاحية وغير صالحة للإستهلاك الآدمى ، وبحوزته (4876 عبوة مختلفة لمواد غذائية ومستحضرات التجميل جميعها منتهية تاريخ الصلاحية وغير صالحة للإستهلاك الآدمى).

وتمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط (صاحب مخبز سياحى كائن بدائرة قسم شرطة مدينة نصر ثالث) وذلك لإدارته المخبز "بدون ترخيص " وقيامه بتجميع كميات من الدقيق البلدى المدعم "إستخراج 82%" والمُنصرف حصصاُ للمخابز البلدية المرخصة ، بقصد إستخدامها فى صناعة الخبز السياحى لتحقيق أرباح غير مشروعة ، وبحوزته (750 كيلو جرام دقيق بلدى مُدعم) بمواجهته إعترف بإدارته المخبز بدون ترخيص ، وحيازته للمضبوطات بقصد إستخدامها فى صناعة الخبز السياحى لتحقيق أرباح غير مشروعة.

وأكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة المطرية بمديرية أمن القاهرة قيام (أحد الأشخاص، مقيم بدائرة القسم) بمزاولة نشاطاً إجرامياً فى مجال الإتجار بالأسلحة النارية والمواد المخدرة ، مُتخذاً من دائرة القسم مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامى .

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه حال إستقلاله سيارة "ملكه" بدائرة القسم ، وبحوزته (بندقية خرطوش – 2 طبنجة – عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة) ، وبتفتيش مسكن المتهم تم ضبط (كمية من مخدر الهيروين وزنت 1٫250 كيلو جرام – ميزان حساس – سلاح أبيض "مطواة" – 22 هاتف محمول – مبلغ مالى)، وبمواجهته إعترف بحيازته للأسلحة النارية والمواد المخدرة بقصد الإتجار، والمبلغ المالى من متحصلات البيع والهواتف المحمولة لتسهيل الإتصال بعملائه، والسيارة لتسهيل تحركاته.