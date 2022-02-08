ضبط تشكيلات عصابية بالقاهرة فى حملات أمنية

كتب محمود عبد الراضي

تمكنت وحدة مباحث مكافحة جرائم النشل بمديرية أمن القاهرة من ضبط (إحدى السيدات) عقب قيامها بسرقة مشغولات ذهبية من (ربة منزل) حال سيرها بدائرة قسم شرطة مصر الجديدة بالقاهرة بأسلوب " المغافلة "، بتطوير مناقشتها أقرت بإرتكابها عدد ( 4 ) حوادث سرقة أخرى بذات الأسلوب ، كما تم بإرشادها ضبط (هاتف محمول - فيزا كارت ) من متحصلات وقائع السرقات المشار إليها لدى عميلها "سيئ النية" وأمكن ضبطه ، وأضافت بإنفاقها المبالغ المالية المستولى عليها على متطلباتها الشخصية ، وبإستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على المضبوطات وإتهموها بالسرقة.

وفي إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة مصر الجديدة بمديرية أمن القاهرة من (إحدى السيدات ، مقيمة بدائرة القسم) بأنها حال قيامها بإستيقاف إحدى سيارات الأجرة " تاكسى" لتوصيلها لأحد الأماكن بدائرة القسم ، قام قائدها بإيهامها بوجود عطل بالباب الخلفى للسيارة وطلب منها الجلوس بالمقعد الأمامى بجواره ، وفور وصولها إدعى سالف الذكر مساعدتها فى فتح الباب ، وأثناء ذلك قام بمغافلتها والإستيلاء على حافظة نقودها بداخلها مبلغ مالى ولاذ بالفرار .

بإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن تحديد السيارة المُستخدمة فى إرتكاب الواقعة ، وتبين أنها قيادة (سائق ، له معلومات جنائية ، مقيم بدائرة قسم شرطة عين شمس بالقاهرة ) وأنه وراء إرتكاب الواقعة .

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه حال إستقلاله السيارة المستخدمة فى إرتكاب الواقعة وبحوزته (مبلغ مالى – كمية من مخدر الهيروين ) ، وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة ، وأن المبلغ المالى المضبوط بحوزته من متحصلات ذات الواقعة ، كما أضاف بإنفاقه باقى المبلغ المستولى عليه على متطلباته الشخصية وحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار ، وبتطوير مناقشته أقر بمزاولته نشاطاً إجرامياً تخصص فى سرقة متعلقات المواطنين بأسلوب " المغافلة " ، وبإرتكابه عدد ( 5 ) حوادث سرقة بذات الأسلوب ، وأقر بإنفاقه المبالغ المالية المستولى عليها على متطلباته الشخصية ، وبإستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على المتهم وإتهموه بالسرقة .

وفى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة النزهة بمديرية أمن القاهرة من (مالك معرض لإيجار السيارات كائن بدائرة القسم) بتضرره من (أحد الأشخاص ، مقيم بدائرة قسم شرطة السلام أول بالقاهرة) لقيامه بإستئجار إحدى السيارات منه لمدة ثلاثة أيام وعدم إعادتها عقب إنتهاء المدة وإتهمه بسرقتها .

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المشكو فى حقه ، وبمواجهته إعترف بإستيلائه على السيارة المشار إليها ، كما أضاف بقيامه بالتصرف فيها بالبيع (لأحد الأشخاص ، مقيم بمحافظة الشرقية) ، وبإستدعاء الأخير حضر لقسم الشرطة وبحوزته السيارة المشار إليها والتى قام بتسليمها ، وبسؤاله قرر بقيامه بسداد مبلغ مالى للمشكو فى حقه كمقدم لثمن "السيارة المستولى عليها " لحين إحضار أوراقها ، وعقب ذلك قام بالتهرب منه .

وتمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية بالإشتراك مع الجهات المعنية من ضبط (المدير المسئول عن مغسلة سيارات ، مقيم بدائرة قسم شرطة الدخيلة) وذلك لقيامه بتجميع كميات من المواد البترولية المدعمة داخل تنكات دون الحصول على موافقة من الجهات المختصة ودون إتباع إشتراطات السلامة المهنية والحريق بقصد إستخدامها بالمغسلة المشار إليها ، وبحوزته (1950 لتر من المواد البترولية المدعمة "سولار" داخل تنكات مجهولة المصدر وبدون مستندات أو فواتير).

و أسفرت جهود الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال 24 ساعة عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية .. أبرزها فى مجال مكافحة جرائم تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية : ضبط (1) قضية، وفى مجال الأمن العام: ضبط عدد (24) قضية ، وفى مجال ضبط المخالفات المرورية: ضبط عدد (1806) مخالفة مرورية متنوعة، وفى مجال مكافحة جرائم تهريب وحيازة المواد والأقراص الدوائية المخدرة: ضبط (2) قضية، وفى مجال تنفيذ الأحكام: تنفيذ عدد (119) حكم قضائى متنوع، وفى مجال مكافحة جرائم الهجرة غير ووجهت الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات عدة حملات لضبط كافة المخالفات والظواهر السلبية التى تؤثر على مرفق مترو الأنفاق، أو محطات السكك الحديدية، وداخل القطارات .. وأسفرت جهودها عن ضبط (3473) قضية متنوعة.

وأسفرت جهود الإدارة العامة لشرطة الكهرباء عن ضبط (3391) قضية سرقة تيار كهربائى، ومخالفات شروط التعاقد.

وتمكنت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن، فى مجال متابعتها للأسواق من ضبط (1318) قضية تموينية متنوعة أبرزها (غش غذائى، لحوم ومصنعاتها، أسماك، ثروة زراعية).