اليوم السابع
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الثلاثاء، 08 فبراير 2022 10:22 م
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صور.. شباب كفر الشيخ تنظم مسابقة ثقافية فى الشعر والزجل وتعلن أسماء الفائزين

الثلاثاء، 08 فبراير 2022 10:04 م
صور.. شباب كفر الشيخ تنظم مسابقة ثقافية فى الشعر والزجل وتعلن أسماء الفائزين المسابقة
كفر الشيخ- محمد سليمان

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نظمت مديرية الشباب والرياضة بمحافظة كفر الشيخ المسابقة الثقافية فى إلقاء الشعر والزجل من خلال إدارة الطلائع التى أقامت التصفيات النهائية على مستوى المديرية بمشاركة الموهوبين الصاعدين من تصفيات الإدارات الفرعية، برعاية اللواء جمال نورالدين، محافظ كفرالشيخ، وتوجيهات الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة، وإشراف الدكتورة عزة الدري، رئيس الإدارة المركزية للطلائع بوزارة الشباب والرياضة.
 
وجرى مشاركة المرحلة السنية للمتسابق من سن 10  حتى 17 عاما، يأتى ذلك في إطار تنمية المواهب واستثمار طاقات البراعم الصغار، وتتنوع المسابقة فى مجالى الشعر والزجل على أن تكتب القصيدة الشعرية باللغة العربية الفصحى، بينما يكتب الزجل باللغة العامية أو العربية فيما لا يزيد عن صفحة واحدة.
 
قال الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفرالشيخ، شهدت التصفيات فوز 12 طليعا وطليعة من المبدعين الصغار ممثلين للإدارات الفرعية المشاركة، مشيراً إلى أن أسماء الفائزين في المسابقة الثقافية في إلقاء الشعر والزجل هم: "بسملة القذافي حسن، جنة منتصر رزق، منة ياسر زكريا، شروق سامي فضل، محمد أيمن كريم، نورهان محمد عبد الرحمن، ديما أحمد الحسنين، حنين عادل رشاد، ريم يوسف شوقي، يوسف أحمد صابر، مريم أسامة محمد، هنا محمد العرجاوي، مريم إبراهيم شلبي.
 
الطفلات تستعرض مواهبهن
الطفلات تستعرض مواهبهن

المشاركة فغي المسابقات
المشاركة في المسابقات

المشاركون في المسابقات بمديرية شباب كفر الشيخ
المشاركون في المسابقات بمديرية شباب كفر الشيخ

 


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