صحيفة بيروفية تنشر صورا وفيديو لحادث تحطم الطائرة السياحية ومصرع 7 أشخاص

🇵🇪|ÚLTIMA HORA: Avioneta cae y mueren 5 turistas y 2 pilotos en Nazca, Perú. pic.twitter.com/VEhQq2akmk— Tandil 24 🚨 (@UltimahoraT) February 4, 2022
لقي 7 أشخاص مصرعهم بالقرب من مطار ماريا ريتش في مدينة ناسكا البيروفية ، عندما تحطمت طائرة سيسنا 207 التابعة لشركة إيروسانتوس التي كانوا يستقلونها ، بحسب وزارة النقل والاتصالات في بيرو.
تحطم طائرة
وسقطت الطائرة التي كان يستقلها ثلاثة سائحان هولنديان واثنان من السياح التشيليين ، بالإضافة إلى الطيار ومساعده ، وكلاهما من بيرو ، على الأرض بعد لحظات من إقلاعها ، مما تسبب في وفاة جميع ركابها، وفقا لصحيفة "ايرو سبيثيال" البيروفية.
وعرضت وسائل إعلام محلية صوراً لبقايا الطائرة التي تدخن ، والتي سقطت عندما كانت على وشك العودة بعد رحلة سياحية فوق خطوط نازكا الغامضة ، وهي نقوش عملاقة تعود إلى حقبة ما قبل كولومبوس ، يعود عمرها إلى ما بين 1500 و 2000 عام ، وتقع على بعد حوالي 300 كيلومتر.
حادث طائرة فى بيرو
تم الإبلاغ عن الحدث إلى لجنة التحقيق في حوادث الطيران (CIAA) ، وهي الكيان المختص للاهتمام والتحقيق في هذه الحالات. تقدم المديرية العامة للملاحة الجوية المدنية (DGAC) جميع التسهيلات في التحقيق الذي يتم تنفيذه بالفعل من أجل معرفة أسباب هذا الحادث المميت ، حسبما أشارت وزارة النقل والاتصالات في بيرو.
وتعتبر هذه الطائرة ذات محرك واحد وثمانية مقاعد ، تحظى بشعبية لدى الشركات الجوية.
تحطم طائرة فى بيرو
وقعت حوادث مماثلة لمثل هذا الحادث ، في أكتوبر 2010 ،حيث توفي أربعة سائحين بريطانيين واثنين من أفراد الطاقم البيروفي عندما سقطت طائرة تابعة لشركة AirNasca بعد تحليقها فوق الخطوط.
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