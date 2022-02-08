اليوم السابع
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الثلاثاء، 08 فبراير 2022 07:19 م
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صحة كفر الشيخ: توقيع الكشف الطبى على 2535 مريضا خلال أسبوع بمستشفى الجلدية

الثلاثاء، 08 فبراير 2022 06:00 م
صحة كفر الشيخ: توقيع الكشف الطبى على 2535 مريضا خلال أسبوع بمستشفى الجلدية قافلة طبية - صورة أرشيفية
كفر الشيخ- محمد سليمان

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صرحت الدكتورة سوسن سلام، وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ، أن مستشفى الجلدية بكفر الشيخ وقعت الكشف الطبي على 2535 مواطنا خلال الفترة من 29 يناير إلى 4 فبراير، كما قامت بتوقيع الكشف الاقتصادي على 122 مريضا.

وأشارت إلى أن صيدلية المستشفى وفرت بعض الأدوية الهامة مثل دواء الديكالديرم الذي يستخدم لعلاج مرض الصدفية والبهاق، وذلك لكونه آمن وفعال، كما قامت صيدلية نفقة الدولة بصرف 22 قرار علاج على نفقة الدولة خلال نفس الفترة، وقامت صيدلية المعمل بعمل تركيبات لعلاج عدة أمراض مثل الأمراض الفطرية والصدفية والبهاق، وقام قسم التحاليل بالمستشفى بعمل 38 تحليل تنوع بين تحليل بول وبراز وتحليل هيموجلوبين.

وأضافت سوسن، أنه تم صرف علاج شهري لعدد 40 مريضا متردد للجذام، وقام قسم الأشعة بعمل 166 حالة بجلسات الناروباند، وتطعيم 63 مواطنا بلقاح الكورونا، وأشارت إلى أن مستشفى الجلدية تمارس دوراً هاماً في المنظومة العلاجية بكفر الشيخ، وأشادت بمجهودات الفريق الطبي بالمستشفى كما حثتهم على بذل مزيد من الجهد.


كفر الشيخ

مستشفى الجلدية

صحة كفر الشيخ

فيروس كورونا

صيدلية

أمراض جلدية

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