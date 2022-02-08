صحة دمياط: ضبط وإعدام منتجات ألبان ومخلل بمنشأة مجهولة المصدر

دمياط معتز الشربينى

شنت إدارة مراقبة الأغذية بمديرية الصحة بدمياط برئاسة الدكتور عطية منصور، مدير عام الطب الوقائي، حملات موسعة على المنشآت الغذائية، وذلك لضبط الأسواق، والتأكد من وجود غذاء صحي وآمن للمواطنين.

تم ضبط منشأة مجهولة تقوم بتعبئة منتجات البان فى بيئة غيرصحية وتدار هذه المنشأة بدون ترخيص وبها خطر داهم على الصحة العامة ويقوم صاحبها بتعبئة هذه المنتجات (مجهولة المصدر) فى عبوات تحمل بيانات وهمية .

وأسفرت جهود الحملة عن ضبط عدد 25 برميل بوزن 2500 كيلو جرام وعدد 39 جردل بوزن 975 كيلو جرام وعدد 3 برميل بوزن 300 كيلوجرام شطة خضراء، كما تم إعدام حوال 500 كيلو منتجات عليها العفن الظاهر بإجمالى وزن للمضبوطات (حوالي أربعة طن) منتجات البان وشطة مخللة.

جاء ذلك خلال مداهمة لهذا المكان بمعرفة مراقب عام الأغذية والقائم بأعمال رئيس قسم مراقبة الأغذية بالمديرية وعدد 2 من مفتشى الأغذية بالإدارة الصحية بدمياط كما تم إخطار الجهات المختصة لاصدار قرار غلق ادارى بشأنها وتحرير المحاضر اللازمة

يأتى ذلك في إطار خطة وزارة الصحة والسكان، وتنفيذاً لتوجيهات الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بأعمال وزير الصحة والسكان و الدكتورة منال عوض منال عوض محافظ دمياط وتعليمات الدكتور السيد عبد الجواد وكيل وزارة الصحة بدمياط، بالمرور المكثف على المنشآت الغذائية بالمحافظة، لضمان وصول غذاء آمن، وحفاظاً على الصحة العامة للمواطنين.