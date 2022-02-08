سائق يكشف كواليس الاعتداء عليه بـ"شفرة موس" لسرقة توك توك فى أوسيم

كتب بهجت أبو ضيف

استمع رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، لأقوال سائق توك توك، تعرض للسرقة بالإكراه في أوسيم، وذكر أنه خلال عمله بالتوك توك، استوقفه شخصين، وطلبا منه توصيلهما إلى شارع القومية العربية بالوراق، وخلال مرورهم بمنطقة زراعية، طلبا منه التوقف، ثم فوجئ بهما يهددانه، محاولين الاستيلاء على التوك توك، إلا أنه حاول مقاومتهما، فاعتديا عليه بالضرب، ثم أصابه أحدهما بشفرة موس، واستوليا على التوك توك وفرا هاربين.

وعقب ضبط المتهمين تعرف المجني عليه عليهما، ووجه لهما اتهاما بالسرقة، كما تعرف على التوك توك الخاص به عقب استعادته، وقررت النيابة حبسهما 4 أيام على ذمة التحقيق.

تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا من سائق توك توك، أفاد فيه بتعرضه للسرقة بالإكراه على يد شخصين، استوليا على التوك توك الخاص به في أوسيم، وبإجراء التحريات تبين للرائد أحمد فرحات رئيس مباحث أوسيم، أن عاطلين وراء ارتكاب الواقعة، استدرجا المجني عليه وارتكاب الواقعة، وتمكن الرائد وليد كمال معاون مباحث أوسيم من ضبطهما، وحرر محضر بالواقعة، وتم إحالتهما إلى النيابة التي قررت حبسهما 4 أيام على ذمة التحقيق.